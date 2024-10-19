「靚聲女團」成員入伙屋頂狂滲水冇人跟進　麥美恩建議「報東張」

新屋入伙本應是開心事，但無論是新屋還是舊居都難免存在一些小問題，大則結構有問題，小則會發生如屋窗戶漏水，批盪剝落，屋頂滲水等問題，而這些問題均非常難處理。靚聲女團「樂印姊妹」的駱胤鳴年前與港合DJ彭嘉彬拉埋天窗，兩人不時都在社交平台分享婚後生活，互動亦非常有趣。

駱胤鳴與港合DJ彭嘉彬拉埋天窗。

靚聲女團「樂印姊妹」成員之一，駱胤鳴。（資料圖片）

日前（19/10）駱胤鳴就在threads上抱怨，原來早幾年他們搬入愛巢後發現新居有問題，而投訴多年亦未見成效。從圖片所見，屋頂位置疑因上層滲水而導致批盪剝落，且已深見石屎層，更有輕微泛黃，相信問題已存在了一段長時間。她寫道：「入伙幾年爛成咁，同咗管理處，又搵埋屋宇署講漏水情況，佢上嚟兩次跟進，話搵唔到樓上嘅住戶（??），話可能係大廈外牆滲漏，話可能唔關樓上事，然後就不了了之，無人再跟進過。」

睇落都幾嚴重。（threads截圖 / lokming15）

駱胤鳴屋企屋頂漏水，麥美恩建議「報東張」。（threads截圖 / lokming15）

她更表示，是否需要「搞大件事」報東張才有可能獲得關注改善，寫道：「其實好難怪香港人咁燥。」麥美恩也留言：「報東張」表示認同，有網民也表示支持「報東張」，也有網民反映，其實有不少住戶都面臨同樣問題，但卻不被理會，也有網民表示，可能也是大廈外牆滲漏問題。