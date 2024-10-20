10位角色比本人更多人識演員　阿旺肥貓大小姐都唔夠呢位家傳戶曉

《巾幗梟雄之懸崖》播放在即，講到這一系列，必會令人想到「柴九」這個經典角色。想當然，大家都會記得「柴九」是由黎耀祥飾演，不過大家又對其他影視作品中演員的名字有冇印象？

講到《巾幗梟雄》系列，又點少得「柴九」呢個經典角色。（截圖）

1. 群姐。《愛回家之開心速遞》的清潔女工群姐。劇中群姐還有一個動人名字叫Isabella，不過大家就未必知群姐 aka. Isabella 的真名叫許思敏。早年她較多出現於香港電台教育電視之中，多數飾演冒失的母親，後來才多以特約演員身份演出三姑六婆等角色。

《愛回家之開心速遞》的清潔女工群姐。（截圖）

2. 烏鴉。說來奇怪，雖然烏鴉在《古惑仔》系列不是主角，但比起一眾主角卻更為突出，雖然是反派卻比「正派」人物更受粉絲歡迎。烏鴉的飾演者真名是張耀揚，擅長演反派，黑幫人物在入行前其實是一名水泥工及搬運工人。現年61歲的他雖已「退隱江湖」淡出娛樂圈，亦經常出現娛樂版之上。

「烏鴉」張耀揚真係超型。（劇照）

好少人可以好似張耀揚咁，飾演警察都咁似惡人。（電影截圖）

3. 大佬B。究竟從何時開始，吳志雄開始被稱做「大佬B」呢，就真的要問他本人才知曉。不過，根據網上資料，「大佬B」其實真的曾是黑社會並管理銅鑼灣地區一帶的娛樂場所等，而《古惑仔電影系列》裡的主角陳浩南及大佬B也是以他為原型創作。初期他出演電影時，角色多是「盲蛇」、「天椒」、「灣仔牛」等，直到1996年《古惑仔》系列才開始被稱呼「大佬B」。

大佬B吳志雄。（資料圖片）

4. 鷲哥。想要入屋，其實一套劇一句對白就足夠流傳後世。鷲哥原名叫吳岱融。他是新廣第5期演員訓練班畢業學員，曾成為新廣及新加坡電視圈當紅小生，後來返港發展簽約TVB憑《絕代雙驕》、《邊城浪子》、《玉面飛狐》等劇上位成為當紅小生。近年因在《巨輪II》飾演大反派「高天鷲」因一句「臭雞」而家傳互曉，自始就連台前幕後都稱吳岱融為「鷲哥」。

吳岱融在《巨輪II》飾演大反派「高天鷲」因一句「臭雞」而家傳互曉。（電視截圖）

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