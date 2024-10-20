鄭元暢憑《有生之年》首奪金鐘獎點名感謝林心如：指定搵我去演

TVBS原創劇集《有生之年》於昨晚（19日）舉行的59屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮中奪得多個獎項，分別是戲劇節目男主角、女主角、導演獎、男配角獎、最具潛力新人獎、戲劇節目獎等。台灣男神鄭元暢和劇集製作人林心如與一眾演員出席《有生之年》慶功宴分享的喜悅，這次是鄭元暢入行21年首次入圍金鐘獎兼且奪得男配角獎項殊榮，他表示：「第一件事一定要多謝林心如，因為都冇移情別戀，其實製作人去搵演員角色嘅時候，都有好多被選嘅演員，但係我呢一個角色林心如就指定搵我演，第二就係導演俾咗好多空間我哋（劇中演員）。」

台灣男神鄭元暢和劇集製作人林心如與一眾演員出席《有生之年》慶功宴。(張祖銘攝）

鄭元暢首奪金鐘獎點名感謝林心如。(張祖銘攝）

鄭元暢強調在劇中演出的家人也同樣重要，並表示：「呢一齣戲係講愛嘅故事。」講到得獎之後的工作安排，他表示：「會繼續去生活去旅行，我覺得旅行係我生活中好重要嘅一部份，我都會繼續去做。」談及是否一直恨奪得金鐘獎，他說：「金鐘獎好重要，其實拍戲都拍得唔少，話期待都一定會有，但過去冇呢一齣戲嘅感覺咁強烈。」被問到還會經營YouTube節目，他表示：「而家仲未有任何諗法，因為嗰陣都係疫情嘅時候先去做，嗰陣時每個人都逼住要喺屋企先睇！」

謝展榮憑《有生之年》奪新人獎。(張祖銘攝）

楊貴媚憑《有生之年》奪視后。(張祖銘攝）

林心如透露從未考慮《有生之年》演任何角色

金鐘獎壓軸大獎戲劇節目獎由《有生之年》奪下，擔任製作人的林心如坦言：「心情起伏係超級大嘅，但係我真係好開心，都唔知可以講啲咩。今次係第二次同呢個電視台合作，好開心可以拎到大獎。」講到會否考慮拍續集，她表示：「我覺得有啲嘢停喺最好嘅時光就好啦！如果做續集不如將啲精力擺喺下一齣電視劇。」至於為什麼現階段做製作人不去拍戲，她坦言：「冇人搵我拍戲，同埋呢一齣電視劇我由頭到尾都冇諗住去演，因為都係男仔嘅故事，每一次之前都係我有做製作人又有演出，我想脫離呢樣嘢，好好回歸去製作嘅層面！」

林心如享受擔任製作人！(張祖銘攝）