冼靖峰新歌獲方皓玟賜曲詞　錄音被監製「狂捽」六十幾take冇個啱

冼靖峰（Archie）日前（18日）推出全新單曲《勇氣》，獲方皓玟親自操刀作曲及填詞，將他埋藏心底的感受以真摯的旋律與文字呈現。經歷過高低起跌，領略到沉著應對的智慧，展現出樸實無華的勇氣。

冼靖峰推出全新單曲《勇氣》，獲方皓玟親自操刀作曲及填詞。

Archie對於《勇氣》有方皓玟操刀曲、詞，並由伍仲衡編曲，許創基監製，全部大師級人馬出手幫忙，感到非常榮幸。Archie說：「之前在J Music認識方皓玟（小明），有一次聊天時她說手上有一首歌很適合我，她更說可以替我填詞；這首歌可說是為我度身訂造，寫出我由參加比賽，再到成為歌手的心路歷程，實在很榮幸！」

Archie新歌除咗有方皓玟操刀曲、詞外，仲有伍仲衡編曲同許創基監製。

Archie對於新歌主題有一番見解，他說：「勇氣這兩個字大家都聽過，但到底如何實踐勇氣，如何得到勇氣，維持勇氣去面對種種挑戰，除了是關乎我的經歷，相信與大家都會有共鳴。」他續說：「其實不只低潮時要有勇氣面對，在順遂時亦需要勇氣去解決問題。」

Archie對於新歌主題有一番見解。

當被問到錄音時監製如何教路，他表示曾被「狂捽」，他說：「因為監製覺得歌詞很有意思，不想我用太多技巧，那時候第一個session，光是第一句便錄了六十幾take，但一take也用不到……」他續說：「隔了一星期再錄，監製讓我把每個字跟著旋律讀出來，在說故事一樣，然後感情與技巧就會自然流露出來。」

Archie錄音被監製「狂捽」。

Archie希望大家聽到這首歌時，可以尋找到屬於自己的勇氣，因為每個人面對的處境不同，但同樣地都需要勇氣支撐自己走每一步，他說：「不知道大家是如何認識我，可能是透過比賽，可能是透過歌曲，希望大家與我都可以透過《勇氣》連結，成為彼此的力量。」

Archie希望大家聽到這首歌時，可以尋找到屬於自己的勇氣。

《勇氣》的MV去到學校拍攝，令他感觸良多，勾起了求學時的回憶，他更找來兩位「老Best」（摯友），兩位都見證著他成長，一直激勵他努力向前，Archie說：「其中一位鼓勵我要立定志向，專注做一件事才有機會成功，是他令我辭退了原本的銀行工作，毅然追夢賽成為歌手，好開心有一位朋友見證着自己高低起跌。」