黎瑞恩21歲餅印大女初登舞台撐媽咪　母女組跳唱女團炒熱氣氛

「小恩子」黎瑞恩（Vivian）一連兩場《V Union恩賞．演唱會2024》昨晚（19日）在西九文化區戲曲中心大劇院揭幕，黎瑞恩的21歲大女Sheree驚喜現身擔任表演嘉賓，母女同穿紛紅色啦啦隊服，又唱又跳，炒熱全場氣氛！

黎瑞恩與歌迷相隔8年未有見面，以《發誓》一曲跟大家打招呼，現場歡呼聲四起，令她十分感動：「我想喊添，我要冷靜一下先！」穿上一襲華麗白色長裙的黎瑞恩以一連串金曲開場，包括《多情》、《愛你一定快樂》、《愛你這樣傻》，之後興奮地跟大家説：「有8年冇見嘞？你哋過成點啊？我過得好好。今次演唱會場地只有兩日時間，所以製作團隊今朝一早先入台，我係開騷前一日冇喺場地總綵排，都係今日先踏足舞台，如果有做得唔好嘅地方，請大家多多包函！有冇人2002年有睇我演唱會？有22年歷史嘞，今晚一齊懷緬過去。」

黎瑞恩有8年冇同fans見面，有啲感觸。

獻唱多首金曲。

當然唔少得《一人有一個夢想》。

其後黎瑞恩換上黑金長袍，特別多謝服裝總監陳華國在北京訂製這套大戲服裝，裁縫師傅用上2個月時間刺繡。「當我知道喺戲曲中心開演唱會，我專程揀咗《紅棉》呢首歌，好襯戲曲中心呢個地方。仲要多謝音樂總監杜自持，邀請到著名洞蕭演奏家譚寶碩表演，非常難得！」黎瑞恩、譚寶碩老師和杜自持，為觀眾獻上《紅棉》、《鮮花滿月樓》和《啼笑姻緣》，中西音樂合璧，為觀眾帶來聽覺享受。

中西音樂合璧，為觀眾帶來聽覺享受。

特別訂製大戲服裝演出。

黎瑞恩希望每次演唱會都帶點新鮮感給大家，同時又會唱一些大家都喜歡的歌曲。這個演唱會原本在2022年舉行，演唱會名稱叫家傳户曉，所以今次的歌單都包括一系列充滿回憶的電視劇主題曲。其後，黎瑞恩再換上高貴的紅色長裙配上黑色手套，唱出不少別人的經典歌曲以及男歌女唱的作品，包括《願》、《愛的根源》、《你是我唯一的傳奇》等等。當然不少得送上首本名曲《一人有一個夢想》，全場一起大合唱！

兩母女一齊以啦啦隊短裙仔Look跳唱。

小恩子51歲仍好有活力。

其後，51歲的黎瑞恩與餅印女兒Sheree以孖妹形象驚喜現身，伴隨超過20位舞蹈員，以啦啦隊服裝唱跳《心急人上》和《美少女戰士》，掀起全晚高潮！兩母女合拍程度爆燈，黎瑞恩緊接繼續唱跳《自動消失》和《陽光路上》，落力演出贏盡全場掌聲。來到安哥環節，黎瑞恩唱出歌迷點唱的歌曲，《問候》、《一見如故》、《愛情》等，最後唱出《認真》作結尾，再次感謝樂迷多年來的不離不棄，令她過了一個感動的晚上。

兩母女可以組女團。

帶囡囡見吓班Fans。

開騷前拜神。

黎瑞恩大女曾凱栭（Sheree）轉眼21歲。（黎瑞恩FACEBOOK）

黎瑞恩與一對子女感情要好。（IG：@vivianlaisuiyan）

黎瑞恩大女曾凱栭（Sheree）正在澳洲升學。（IG：@vivianlaisuiyan）