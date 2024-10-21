黎瑞恩哽咽感激歌迷不離不棄　細仔上台合照愈來愈似爺爺曾憲梓

黎瑞恩《V Union恩賞．演唱會2024》一連兩日在西九文化區戲曲中心大劇院舉行，昨晚（20日）繼續有囡囡曾凱栭（Sheree）上台跳唱，之後還邀請前來睇騷的細仔曾浩儒（Tyrone）一齊上台，與觀眾影大合照。不經不覺，細仔Tyrone亦已經19歲，比媽媽高大半個頭，他還隔代遺傳，愈大愈似爺爺曾憲梓，好有福相。

黎瑞恩哽咽感激歌迷不離不棄。

一班歌迷支持黎瑞恩好多年。

黎瑞恩全晚唱出超過40首歌曲，當中不乏跳唱歌曲，當她與大女Sheree以粉紅孖公仔姿態登場時，氣氛最為熱刺，二人連唱《心急人上》和《美少女戰士》，合拍程度更勝第一場，贏得全場掌聲。黎瑞恩表示：「囡囡發覺原來做歌手好辛苦，要記歌詞和舞步，雖然好喜歡唱歌跳舞，不過唔會出道，都係做返同而家讀書有關嘅職業會舒服啲。」緊接黎瑞恩邀請兒子一同到台上，三人一同跟台下觀眾大合照，場面溫馨。之後黎瑞恩再唱跳《自動消失》和《陽光路上》，充滿活力。

兩場演唱會，囡囡都力撐，母女檔一齊表演。

黎瑞恩開騷獲仔女全力支持，囝囝都有上台跟歌迷影大合照。

細仔Tyrone愈大愈似爺爺曾憲梓。

細仔Tyrone越大越似爺爺曾憲梓，一家人都咁愛國。（VCG）

Encore環節，黎瑞恩表示：「有幾多次encore就睇下大家叫得幾大聲。」她笑言隔籬飯香，喜歡唱其他人的歌，所以歌迷點的歌她今晚都唱給大家聽，《愛你會是多淒美》、《豐彩依然》、《等到今夜》等。

當演唱《雲上的日子》時，黎瑞恩感動萬分，忍不住落淚，多謝大家多年來的不離不棄：「過了咁多年大家仲對我咁好，仲咁支持我。今日唔知聽日事，唔知仲有冇機會同大家唱歌。今次演唱會的歌單我好喜歡，希望喺你哋嘅生命裏面，曾經有呢個演唱會出現留下印象。」

黎瑞恩全晚唱出超過40首歌曲。

黎瑞恩鼓勵大家將心意轉化為愛心善款捐款予「快樂港仁」。

黎瑞恩鼓勵大家將心意轉化為愛心善款捐款予「快樂港仁」，10月是世界中風月，是次捐款幫助中風的病人可以接受免費針灸治療，造就更多健康快樂香港人。是次演唱會一共籌得20萬善款。演唱會完結後，黎瑞恩翌日便要為舞台劇讀稿，未有休息繼續工作，期望下次再跟大家見面。

演唱會有中西音樂表演環節。

黎瑞恩與一對子女感情要好。（IG：@vivianlaisuiyan）

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