出租大叔·專訪｜Gao收工突然「嚟料」爆喊　強尼講中佬特別有feel

Gao曾在圍讀時爆喊，目擊過程嘅強尼震撼到不得了。「提醒我佢已經好ready，我唔可以慢慢去呢個角色。」（梁碧玲攝）

強尼在ViuTV新劇《出租大叔》飾演演林木森，人到中年被炒魷魚，女友即時執嘢走人，屋都無得住焗住搬返屋企，同女兒林瑪莎（Gao）老竇高翰文面阻阻。同樣都是中佬，強尼笑言如果自己是林木森的話，可能會活得比較自在。「男人喺社會上要背負嘅嘢係幾多，尤其到中年，你最好成功，唔成功都唔好失敗；慢慢會變成你唔係都要扮到係，而你不自覺地去到嗰個位時，就會黑人憎。但又咁講，你背負咁多嘢，邊個問過佢內心、關心佢感受係點？呢個劇係好嘅話俾大家聽，佢哋需要被關心，其實同流浪狗差不多。」強尼慶幸因工作關係，接觸一班走在最尖端嘅新世代，令他更明白「原來世界係咁」，甚至亦從新世代身上學到嘢。

強尼半年內3劇再加舞台劇，辛苦但幸福。最癲試過喺屋企突然扎醒，然後出到客廳走廊時搵A、B機，以為自己喺片場。（梁碧玲攝）

Gao拍《出租大叔》時撞正COLLAR出歌，她笑言「唔chur唔知身體好，原來個腦容量可以咁大」。 （梁碧玲攝）

無論作為父親抑或兒子，林木森都是不合格，現實中，強尼認為自己在父親一角也是剛好合格。「學習緊同個仔嘅相處，朋輩一齊工作好易，作為父親，你會好小心，我一路摸索緊。佢唔要你陪就唔好夾硬，畀佢嘅時間唔算好多，可以做到工作以外留喺屋企。佢小學時我日日車返學，除非自己開06 ，否則都會送佢返學。」

強尼首次在劇中有一位已成年的女兒，他與Gao過往嘅交流大概是《造星IV》時嘅「你好」、「 恭喜你三盞燈」，對於呢個女，無論工作態度抑或私下相處，強尼都讚不絕口。「有晚拍完重要場口，我兜佢返屋企，喺車無啦啦『我好掛住我老竇』然後就嚟料 ，講緊10幾分鐘車程，你係感到佢嘅愛好濃烈。」

Gao就係拍完呢幕剖白戲收工，突然喺車上「嚟料」，強尼笑言此經歷如同撞鬼一樣。（劇照）

第二次拍劇，Gao表示幸有一班「大叔」，令自己唔再懵盛盛。（劇照）

被愛包圍下成長的Gao解釋因為拍《出租大叔》時，個幾月無見父母，加上當日拍嘅係父女剖白場口，令她突然「嚟料」。與父母之間嘅相處，Gao向來直接，goodbye kiss更是指定動作。

《出租大叔》是Gao第二次參與的劇集，她坦言拍《冰上火花》時，大部分時間懵盛盛，只是完成要做的東西，但不知做得對或錯。「 今次有班大叔喺度，經驗值搭夠我嘅不足。同埋大家相處時間好長，佢哋令我知發生緊咩事，有場的士戲我要落車，阿雞（陸駿光）佢教我點落先唔會咁亂，呢啲同埋佢哋成日『得㗎啦』係畀到好多信心我。」拍劇經驗比Gao「多少少」的強尼，由客串一角、到一兩集、到主角，一直在健康地成長。第一次拍劇已同廖啟智做對手戲，之後亦與羅家英、鄭中基、陳錦鴻、姜皓文交手。「係好富裕嘅成長，如果現實的話我係有錢仔嚟架啦。」

makeup：Cathy Zhang（Gao）、hair：Ricky lam（Gao）、Image Director：Daniel Cheung（Gao）、Styling Team ：Natalie Lin（Gao）、Wardrobe：Sandro Paris（Gao）、