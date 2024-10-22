鬼故｜朋友疑被鬼搞到入院　潘紹聰節目播錄音有把「女人聲」

朋友之間的Whatsapp群組多數用於閒話家常，特別是男人的群組更多用於分享日常無聊趣事，社畜日常，感情事等等，但如果，只是如果，在Whatsapp群組中，突然收到一位經常性「唔蒲頭」，又宅又獨居的錄音呢？相信99%的人都會好奇打開聽一聽。

潘紹聰啲網上節目真係好正。（YouTube截圖 / BIGBIGAIR / 潘紹聰網台節目《恐怖在線》）

「鬼王」潘紹聰上月開直播時，就有一位朋友在節目中分享，表示在群組中收到一位朋友的奇怪錄音，吟吟沉沉之中夾雜住幾句粗口，又講及戶口號碼，電話號碼等字眼，但最令人毛管戙的是，當中出現了一把女人聲，不是年輕女人也不是小女孩......這位嘉賓說：「我哋（朋友們）諗過會唔會喺公園搵咗隻河馬返嚟，但係冇可能，佢係正經人嚟，不嬲都係獨居。」

非當事人住所。（資料圖片）

故事的開端，必先要形容一下事主的為人。據嘉賓表示，事主是一位相當宅，沒什麼女人緣，而且獨居的人。事緣這位事主在群組失蹤數日後，忽然在群組傳出一條錄音，錄音只有一些沙沙沙的背景雜聲，伴隨的還有事主的類似夢囈的吟沉聲。嘉賓表示，他們收到錄音後驚覺朋友可能出意外，報警求助後警方爆門入屋，並發現他躺在屋中不省人事。其後他被送院，發現是感冒菌上腦，手術後依然留在醫院中。

潘紹聰就於節目中播出有關錄音。

「%$^&*($%^&*(#$%^&*()_.......衰X到，衰X到，衰X到.....戶口......就轉到電話號碼......嘟嘟嘟......」

有人send一段錄音出group，朋友聽完發現有一把奇怪女聲。（YouTube截圖 / BIGBIGAIR / 潘紹聰網台節目《恐怖在線》 ）

第一次聽錄音時，兩人及觀眾都聽不到任何詭異。潘紹聰和嘉賓說：「冇咗把女人聲嘅？」直至他們重新再聽一次，就發現了一把女聲。

「喂！嘶.......」

這位嘉賓再重申一次，朋友絕對是正經人：「冇可能喺公園帶隻河馬返屋企。」又直言他們非常肯定是獨居，不會有女人在家中。那麼女人聲從何而來？

潘紹聰。（陳順禎攝）

嘉賓就表示，他們曾將錄音拿到廟中給廟祝聽，而得到的回覆是：「有人喺屋企搞佢。」潘紹聰也表示，覺得這把女人聲是老婆婆的聲音，又疑惑，是不是他被女靈體上身，再用他的身體說話。有關的潘紹聰節目YouTube片於一個多月前播出，潘紹聰回覆《香港01》暫時未收到後續的消息。據知，當事人直至還是在醫院留醫中。