巾幗4｜網民驚訝：點解有岳華？　杜燕歌演黎耀祥憂心老竇勁入戲

無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》（簡稱：《巾幗4》）昨晚（21日）首播，隨即引起網民熱烈討論，除了柴十七（黎耀祥飾）和「七爺」鄧桂嬋（胡定欣飾）受注目，其餘一眾同劇好戲之人也備受關注，當中包括杜燕歌，但不少人卻認錯杜燕歌是已故資深演員岳華，指二人「撞曬樣」。

杜燕歌在《巾幗梟雄之懸崖》飾演黎耀祥爸爸，是一位神醫。（《巾幗梟雄之懸崖》電視截圖）

杜燕歌第一集攞住籠雀出場，角色很突出。（《巾幗梟雄之懸崖》電視截圖）

柴大夫阻止銀行搬走他醫廬裡的東西。（《巾幗梟雄之懸崖》電視截圖）

杜燕歌在《巾幗4》中飾演上海人所共知的醫師「柴大夫」，是柴十七的爸爸，從小培訓其醫術，希望有朝一日能把醫館傳給愛兒，可惜柴十七卻對醫學零興趣，一心只想從商，唯兒子屢次生意失敗，令他非常擔心。昨晚第一集，柴大夫攞住籠雀出場，到酒樓歎茶順道為街坊看診，期間他見到自己的醫廬被「清場」，就連招牌都幾乎被拆，原來是柴十七向銀行借錢，用了醫廬做抵押，不過由於已經四個月無錢還，所以要將醫廬的物品變賣還債，柴十七還理直氣壯為自己辯護，激到柴大夫紮紮跳，語重心長說：「仔呀，聽阿爸講一次好唔好，你收收你把火啦？」將為兒子處處擔憂那個感覺演得入型入格，戲味十足。

柴十七向銀行借錢，用了醫廬做抵押，不過由於已經四個月無錢還，所以要將醫廬的物品變賣還債。（《巾幗梟雄之懸崖》電視截圖）

杜燕歌將為兒子處處擔憂那個感覺演得入型入格。（《巾幗梟雄之懸崖》電視截圖）

竟有網民認錯是岳華。（《巾幗梟雄之懸崖》電視截圖）

網民留言。（連登討論區截圖）

不過有網民卻錯重點，竟認錯杜燕歌是已故資深演員岳華，甚至在討論區留言：「點解有岳華嘅？」、「撞曬樣」令人哭笑不得。其實兩人被指撞樣已經不是第一次，之前在《美麗戰場》中，杜燕歌演技大爆發演出一段下跪嚎哭戲，就曾有網民認錯過杜燕歌是岳華；不過要追溯到最早，一定是在《大藥坊》，劇中兩人造型、服飾、語氣都激似，令到網民混淆。

《大藥坊》中，杜燕哥的角色名為「杜蔘」。（劇照）

當年兩人（左2:岳華、右2:杜燕歌）在《大藥坊》，無論造型、服飾、語氣都激似，令到網民混淆。（《大藥坊》電視截圖）

餅印一樣。（《大藥坊》電視截圖）

真的難怪會被認錯。（《大藥坊》電視截圖）

現年67歲的杜燕歌是韓瑪利的丈夫，兩人於1989年結婚，至今仍恩愛如昔，形影不離。杜燕歌在1975年考入邵氏兄弟第5期演員訓練班，除了演出邵氏兄弟的黃梅調電影，亦以一口標準流利的普通話在邵氏的餐廳中，得到當年配音領班賞識，成為了一名配音員兼演員；其後又於1980年參加歌唱比賽男子組第一名，但因不太擅長廣東話，於是就加入了TVB國語配音組，除了是古天樂的御用配音之外，更曾為呂頌賢在《笑傲江湖》飾演的令狐沖、張智霖在《射鵰英雄傳》中飾演的郭靖配音。當年梁朝偉憑《重慶森林》奪得金馬獎影帝殊榮，而國語版中梁朝偉一角正是由杜燕歌「聲演」， 令杜燕歌獲封「話筒前的影帝」。近年，杜燕歌亦先後參與《衝上雲霄II》、《金枝慾孽貳》、《師父·明白了》、《美麗戰場》、《隱門》及《逆天奇案2》等劇集演出，演技獲得讚賞。

杜燕歌近年不時同老婆Mary姐一齊拍劇。（韓馬利mary@weibo）

杜燕歌後生好靚仔，仲同哥哥張國榮好Friend。（受訪者提供圖片）