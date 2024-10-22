湯鎮業大女湯愛嘉結婚Deep V大騷本錢 姜坤多位百億名媛好友到賀
撰文：董欣琪
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無綫（TVB）80年代「五虎」之一的湯鎮業與前妻姜坤育有大女湯愛嘉（Isabella）及一對孖仔湯君慈（Bruce）和湯君耀（Chris），日前（20日）湯愛嘉在尖沙咀五星級酒店舉行婚禮，近年定居內地的湯鎮業亦返港見證愛女出嫁，多位圈中人都有到場祝賀，包括劉嘉玲、苗僑偉、鄺美雲、向華強與向太陳嵐、馬國明與太太湯洛雯、謝玲玲等等，而姜坤的多位百億名媛好友都有出席婚禮，現場非常熱鬧！
湯洛雯昨日（21日）在IG顯示動態曬出與新娘子的合照，相中所見，身穿掛頸Deep V晚裝的湯愛嘉非常性感，兩人頭貼頭合照，湯洛雯亦有留言祝賀堂妹。榮升外父同外母的湯鎮業及前妻姜坤滿場飛招呼親友，身穿紅色Tube Dress的姜坤保養得宜，氣質優雅。
而姜坤的多位百億名媛好友都有到場，包括永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡、李國寶新抱、東亞銀行聯席行政總裁李民橋太太李鄺保瑜（Bonnie）、已故四大家族後人周啟邦新抱周黃泳霖（Jenny）、許晉亨侄媳許林麗穎等等，位位都出自豪門貴婦圈，非富則貴！伍葉靖怡曬出多張合照，可見新娘子湯愛嘉又靚又Fit，出眾身材相當吸睛！
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