湯鎮業大女湯愛嘉結婚Deep V大騷本錢　姜坤多位百億名媛好友到賀

無綫（TVB）80年代「五虎」之一的湯鎮業與前妻姜坤育有大女湯愛嘉（Isabella）及一對孖仔湯君慈（Bruce）和湯君耀（Chris），日前（20日）湯愛嘉在尖沙咀五星級酒店舉行婚禮，近年定居內地的湯鎮業亦返港見證愛女出嫁，多位圈中人都有到場祝賀，包括劉嘉玲、苗僑偉、鄺美雲、向華強與向太陳嵐、馬國明與太太湯洛雯、謝玲玲等等，而姜坤的多位百億名媛好友都有出席婚禮，現場非常熱鬧！

湯鎮業與前妻姜坤育有大女湯愛嘉（Isabella）及一對孖仔湯君慈（Bruce）和湯君耀（Chris）。（IG@bruce_tong）

新娘子好靚。（IG@carinalau1208）

恭喜恭喜！（IG截圖）

恭喜恭喜！（影片截圖）

現場星光熠熠！（IG截圖）

劉嘉玲同苗僑偉（三哥）都有到場。（IG@carinalau1208）

謝玲玲同劉嘉玲。（IG@hlingling）

謝玲玲同三哥。（IG@hlingling）

謝玲玲同鄺美雲。（IG@hlingling）

向太同謝玲玲。（IG@hlingling）

謝玲玲。（IG@hlingling）

姜坤的多位百億名媛好友都有出席婚禮。（IG截圖）

湯洛雯昨日（21日）在IG顯示動態曬出與新娘子的合照，相中所見，身穿掛頸Deep V晚裝的湯愛嘉非常性感，兩人頭貼頭合照，湯洛雯亦有留言祝賀堂妹。榮升外父同外母的湯鎮業及前妻姜坤滿場飛招呼親友，身穿紅色Tube Dress的姜坤保養得宜，氣質優雅。

湯洛雯留言祝賀堂妹。（IG截圖）

姜坤嫁女（中）穿上紅色晚裝，好搶鏡。（IG截圖）

湯鎮業及前妻姜坤滿場飛招呼親友。（小紅書截圖）

湯愛嘉在台上致辭。（影片截圖）

三哥同三嫂。（影片截圖）

湯愛嘉的兩個同父異母雙胞胎細妹湯樂欣、湯樂怡。（影片截圖）

上台致辭。（影片截圖）

Deep V！（影片截圖）

劉德華拍片送上祝福。（影片截圖）

湯鎮業同現任太太鄒文靜。（影片截圖）

姜坤Keep得好。（IG圖片）

而姜坤的多位百億名媛好友都有到場，包括永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡、李國寶新抱、東亞銀行聯席行政總裁李民橋太太李鄺保瑜（Bonnie）、已故四大家族後人周啟邦新抱周黃泳霖（Jenny）、許晉亨侄媳許林麗穎等等，位位都出自豪門貴婦圈，非富則貴！伍葉靖怡曬出多張合照，可見新娘子湯愛嘉又靚又Fit，出眾身材相當吸睛！

姜坤同永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡好Friend。

新娘子好性感！（IG截圖）

又靚又Fit！（IG截圖）

姜坤（左二）同許晉亨侄媳許林麗穎（右二）及伍葉靖怡（右一）。（IG截圖）

苟芸慧。（IG截圖）

莊菲娜（Fiona）是珠寶界才女，老公是百仁基金副主席楊華勇。（IG截圖）

李國寶新抱、東亞銀行聯席行政總裁李民橋太太李鄺保瑜（Bonnie）（前排中）、已故四大家族後人周啟邦新抱周黃泳霖（Jenny）（後排右一）。（IG截圖）

位位都出自豪門貴婦圈，非富則貴！（IG截圖）