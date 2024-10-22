TVB 4小生被網民話勁童顏好可怕　原來最大已44歲更引出本尊回應

TVB的男藝員一向都保養有術，不論什麼年齡看上去都好像不會老一樣，最近有網民在社交平台發文指「港男好可怕」，到底為什麼會可怕呢？

有網民在社交平台發文指「港男好可怕」。(小紅書截圖)

原來是有網民把TVB旗下4位不同年齡的小生拿出來做對比，發現他們像不會老一樣。網民拿了張彥博、羅天宇、何廣沛及郭子豪4人來做對比，之後寫下：「一個個感覺都不會老啊。」4位之中，年紀最大的竟然有44歲，難怪網民說他們可怕，絕對是「童顏得可怕」。

原來是有網民把TVB旗下4位不同年齡的小生拿出來做對比。(小紅書截圖)

4位之中，年紀最大的竟然有44歲，難怪網民說他們可怕。(小紅書截圖)

年紀最大的張彥博是1980年出生的，現在已經44歲，但有著童顏的他一點都不像已經40歲，在TVB的劇集中他亦時常出演一些弟弟的角色。而羅天宇是1987年出生的，現在都已經37歲了，保養得好的他看上去也不像已經準備「4字頭」了。

年紀最大的張彥博是1980年出生的，現在已經44歲。(資料圖片)

羅天宇是1987年出生的，現在都已經37歲。

張彥博。(胡凱欣 攝)

保養得好的羅天宇看上去也不像已經準備「4字頭」。

昔日力捧TVB小生張彥博現年44歲，他曾經在歌影視三棲發展。（吳子生攝）

羅天宇睇落都好後生。

何廣沛於1988年出生，現在也36歲了，他經常在劇集中飾演年紀比較小及需要被保護的角色，加上髮型及顏值，的確讓人很難想像他已經36歲。年齡最小的郭子豪原來都已經33歲了，他於1991年出生，他站在張彥博、羅天宇、何廣沛旁邊，其實沒有太大的年齡差距，但其實他跟最大的張彥博已經相差了11年。

何廣沛於1988年出生，現在也36歲了。（葉志明 攝）

年齡最小的郭子豪原來都已經33歲了。（IG@chrisart1017）

何廣沛外型討好。（IG@）

郭子豪站在張彥博、羅天宇、何廣沛旁邊，其實沒有太大的年齡差距。(資料圖片)

何廣沛經常在劇集中飾演年紀比較小及需要被保護的角色，加上髮型及顏值，的確讓人很難想像他已經36歲。（梁碧玲攝）

郭子豪身兼演員和娛樂公司行政總裁兩職，工時地點不定，所以他選擇科大DiMBA。

這位網民發文後，更吸引到何廣沛真身出現，在上面留言：「不老傳說。」亦有不少網民留言表示驚訝：「張彥博真的完全童顏」、「我覺得他到了60歲看起來會比阿廉還年輕」、「44果個香港人都會震驚的程度」。亦有網民道出為什麼香港的男星看上去都像比較年輕的原因：「港星比較會保養，耐不看老」、「香港人應該比較注重保養吧，好多飲食都少鹽少糖少油果種養生食法，人就無老得甘快」。

這位網民發文後，更吸引到何廣沛真身出現。(小紅書截圖)

有網民道出為什麼香港的男星看上去都像比較年輕的原因。(小紅書截圖)

有網民道出為什麼香港的男星看上去都像比較年輕的原因。(小紅書截圖)