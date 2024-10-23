直播靈接觸｜已故鍾保羅「現身」認鍾情陳雅倫　自爆輕生絕密真相

由梁思浩主持的《直播靈接觸》昨晚（22日）播出，梁思浩邀請到好友陳雅倫上節目分享靈異經歷。自小就有靈異體質的陳雅倫透露兒時已多次被靈體騷擾，曾試過在床上感覺到被摸，更爆出已故TVB主持鍾保羅曾鍾情於她，疑於死後一直跟隨她。節目更邀請通靈師羅泳嫻，「請」鍾保羅上節目解答問題，更爆出離世真相。

梁思浩邀請到好友陳雅倫上節目分享靈異經歷。（節目畫面）

陳雅倫自小就有靈異體質。（節目畫面）

陳雅倫透露小時候已經在家中遇過靈體，曾被男聲指示她去小便。其後更分享去年到中山工作時的靈異經歷，她表示早已覺得酒店房「有嘢」，不過由於自己已經不怕所以沒有理會，在沖涼時發現兩遍手臂內側位置瘀了，非常痛：「咁早一晚發生咩事呢，因為我真係太攰，又唔郁得（被鬼壓），因為我已經慣咗，我心態就係由得你搞，我真係好攰。我唔理佢啦，但總之我覺得佢有搞……總之佢騷擾我啦，之後第二日隻手就係咁樣（有瘀傷）。」

陳雅倫曾被鬼魂搣。（節目畫面）

去到節目中段，陳雅倫分享多年來被一名已故男星的鬼魂跟隨，她透露對方姓鍾，曾於80年代主持《勁歌金曲》，令人聯想到TVB已故主持鍾保羅。陳雅倫表示知道對方曾鍾情於她：「我講返點解知佢鍾意我先，因為我同張學友差唔多時間出道，當時拍佢《Amour》嘅MV，佢就係《勁歌金曲》主持，佢介紹呢首歌嘅時候，佢唔係話首歌係張學友嘅歌，或者好好聽……而係叫大家留意個MV女主角『好靚呢個女仔，佢叫陳雅倫』，佢咁樣介紹，之後就有人同我講『佢好鍾意你呀』。」，但其實陳雅倫與鍾保羅並不熟悉。

陳雅倫分享多年來，被鍾保羅的鬼魂跟隨。（YouTube畫面）

陳雅倫在鍾保羅離世後，曾遇到位師傅告知，鍾保羅的鬼魂一直跟着她，但她沒有在意。直至有次她清明節到澳門拜祖先，找開紙紮店的神婆時，對方神情突變，明顯是被鬼上身，更表示：「你識我，我姓鍾。」過了一段日子，陳雅倫決定信主，有日查看聖經時，突然聽到男人聲在她耳邊說：「Ellen，我好掛住你。」由於對方聲音很溫柔，她沒有感害怕。

陳雅倫指鍾保羅鍾情自己。（節目畫面）

其後，梁思浩邀請了轉行成為通靈師的羅泳嫻即場在節目中通靈，以塔羅牌「請」鍾保羅上節目答問題。羅泳嫻解讀陳雅倫抽出的塔羅牌，指鍾保羅一直跟隨陳雅倫是為了保護她，因為他知道有些不懷好意的男鬼跟着她，並解釋機緣下遇上陳雅倫，見她被負能量纏身才出手相助，不過自己並非時常在陳雅倫身邊，是間中才會來看看她。羅泳嫻更指鍾保羅認為陳雅倫是願意為愛無條件付出的女人，性格開朗而且憑感覺行先，是他喜歡的類型。羅泳嫻更指鍾保羅在她耳邊唱出《喝采》，而這首歌就是鍾保羅有份主演電影《喝采》的歌曲。

梁思浩邀請了轉行成為通靈師的羅泳嫻即場在節目中通靈，以塔羅牌「請」鍾保羅上節目答問題。（節目畫面）

羅泳嫻即場通靈。（節目畫面）

羅泳嫻更指鍾保羅認為陳雅倫是願意為愛無條件付出的女人，性格開朗而且憑感覺行先，是他喜歡的類型。羅泳嫻更指鍾保羅在她耳邊唱出《喝采》，而這首歌就是鍾保羅有份主演電影《喝采》的歌曲。

羅泳嫻更指鍾保羅認為陳雅倫是願意為愛無條件付出的女人，性格開朗而且憑感覺行先，是他喜歡的類型。（節目畫面）

另外，鍾保羅於1989年在沙田住所墮樓身亡，終年30歲。當時有傳鍾保羅因債務問題輕生，亦被揭他生前欠下不少債務。羅泳嫻即場通靈後，指鍾保羅想澄清外界對他的傳言，她續指鍾保羅認為自己只是壓力大，於是常花費金錢減壓，但仍未能舒緩抑鬱情緒，最終決定離開人世。雖然鍾保羅是有債務問題，但並非輕生主因，估計他生前患上抑鬱症。