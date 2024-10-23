66歲前TVB花旦凍齡狀態風采依然　曾與富商拍拖未婚產子最轟動

現年66歲的陳秀珠是80年代當家花旦之一，其後因經常飾演母親角色而被封為「御用阿媽」。陳秀珠在2021年宣布離巢，近年享受半退休生活，日前（20日）她在Facebook分享了慶生照，凍齡力驚人，風采依然。

陳秀珠是80年代當家花旦之一。（Facebook）

陳秀珠在Facebook分享了捧著紅酒蛋糕的慶生照，蛋糕上面有瓶號稱法國紅酒的王者Romanee Conti，售價要六位數起跳，雖然只是蛋糕造型，但陳秀珠似乎相當喜歡，並發文寫道：「Wow朋友悉心設計的生日蛋糕，一於不醉無歸，繼續品味人生，Cheers」。如相中所見，保養得宜的陳秀珠淡妝示人，臉上毫無皺紋，凍齡力非常驚人。

保養得宜的陳秀珠淡妝示人，臉上毫無皺紋，凍齡力非常驚人。（Facebook）

陳秀珠在1979年參選港姐入行三甲不入，落選後重返航空公司工作，其後獲得試鏡機會，加入TVB後拍了不少劇集，成為80年代當家花旦。至於感情方面，陳秀珠經已故女星陳儀馨介紹，結識到雲頂賭場老闆兒子林致華，兩人曾有一段情。兩人分手後，陳秀珠重返TVB，去到1999年突傳在美國誕下兒子陳迪加，但一直未有透露兒子生父的身份。陳秀珠曾接受黎芷珊主持的TVB訪談節目《單對單》中，談到當年毅然決定獨自誕子，指兒子至今都不知道爸爸的身份，更陪兒子去美國生活。