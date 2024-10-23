黃劍文等待多年終於圓夢辦個唱　自爆曾被人嘲奀星：奀星都好呀

黃劍文（Kimman）等待多年，昨晚（22日）終於在麥花臣場館舉行了人生正式首場個唱《黃劍文 Stand By Kimman 演唱會》，全場座無虛席，藝人胡渭康、韋綺姍、周國豐、張佳添、廖碧兒、伍仲衡、李佳、羅啟豪、劉威煌、梁浩然、甘永𠎀、王玥和尹新杰等均有到場支持，而表演嘉賓則包括了周慧敏、葉巧琳、譚輝智、李思彤、潘慶章、李雯希、李卓庭、謝文雅、劉智衛、譚永浩、小提琴演奏家Johnny Ng 和二胡演奏家朱芸編。

黃劍文等待多年終於圓夢辦個唱。（公關提供）

黃劍文演唱會全場座無虛席。（公關提供）

全晚演唱會由一曲《新不了情》開始，接著的《閉目入神》是劍文參加海選時所挑選的歌曲，之後他說：「因過世的媽媽喜歡《新不了情》這套電影，所以我揀選了這首同名主題歌為今晚開場歌，記得小事候常跟她去廟街聽粵曲及看街頭表演，但自己從未想過有機會在街上Busking。」

接著的《閉目入神》是劍文參加海選時所挑選的歌曲。（公關提供）

全晚演唱會由一曲《新不了情》開始。（公關提供）

現場有不少觀眾大叫他除衫 show 肌，劍文笑說不止會除衫還會表演換衫，最後在台上工作人員協助下不單上除衫，連褲也換了，露出麒麟臂的他跳唱了多首經典廣東快歌，包括兩首 Leslie 的 H2O 和 Monica ，也找了「中二生」參賽者林思彤（前名林若盈）和他合唱《煞科》及《愛你》，而曾和劍文合演音樂劇的葉巧琳不單止獨唱了《浸浴》，也和他合唱了音樂劇中的《盡頭重遇你》。

現場有不少觀眾大叫劍文除衫 show 肌。（公關提供）

劍文笑說不止會除衫還會表演換衫，最後在台上工作人員協助下不單上除衫，連褲也換了。（公關提供）

另一位中二生譚輝智和劍文合唱《記憶棉》，之後劍文說「很多人知道輝智做嘉賓，就以為一定會唱《真情流露》，又幫我們改了組合名叫『KFC』同『輝黃』。」譚輝智表示：「收到你電話叫我做你演唱會嘉賓，我梗係話好啦，收完線我立即尖叫，因為我本來諗住嚟睇，但估唔到仲可以上台唱埋，我一直好欣賞你，你把聲好感動。」隨即除去劍文的外套再摸他的手臂，還笑說之後會繼續摸請他做嘉賓的歌手，劍文指他將擔任肥媽和黑妹姐演唱會嘉賓，譚輝智問他可有興趣一齊摸？劍文即時拒絕：「我唔做呢啲嘢。」之後劍文的教會好友包括左：李雯希、譚永浩、謝文雅和李卓庭則在台上和他合唱了《上帝早已預備》和《活著就是祭》。

中二生譚輝智和劍文合唱《記憶棉》。（公關提供）

中二生譚輝智和劍文合唱《記憶棉》。（公關提供）

之後劍文的教會好友包括左：李雯希、譚永浩、謝文雅和李卓庭則在台上和他合唱。（公關提供）

換過服裝後的劍文在小提琴演奏家Johnny Ng和二胡演奏家朱芸編伴奏下，獻唱了《餞別酒》、《尋找消失的過去》和《知己》三首歌後，之後劍文說：「我想特別鳴謝Vivian周慧敏，很感激她鼓勵我入行做歌手及寫歌，之後再請她作曲令《尋找消失的過去》可以面世。」他接著說；「佢喺我好唔開心、受咗委屈，喺音樂路上遇到挫敗，佢就會好似家人咁畀我好多鼓勵，教我唱歌，由細到大，呢個係我好重要家人，多謝妳今晚嚟見證我嘅演唱會，周慧敏。」

劍文在小提琴演奏家Johnny Ng和二胡演奏家朱芸編伴奏下，獻唱了《餞別酒》、《尋找消失的過去》和《知己》三首歌。（公關提供）

之後劍文特別鳴謝Vivian周慧敏。（公關提供）

身穿黑裙配上紅色腰帶的Vivian以壓軸嘉賓登場，她邊行邊說：「唔好搞喊我，細佬，你喊咗？唔緊要，眼淚係好美麗，要釋放自己。」兩人接著合唱《知己》，Vivian又謂覺得現場觀眾如家人一樣來支持劍文，而自己就似家庭中的大姐姐，所以我一定要嚟撑你，上頭（上帝）落Order我哋要彼此相愛，互相鞭策，我相信你喺音樂路上將會繼續發光發亮。」

身穿黑裙配上紅色腰帶的Vivian以壓軸嘉賓登場。（公關提供）

兩人接著合唱《知己》，Vivian又謂覺得現場觀眾如家人一樣來支持劍文。（公關提供）

個唱最後環節是劍文和舞蹈員勁歌熱舞，表演了郭富城的《狂野之城》、《唱這歌》等，他還表演打側手翻，還有Arron的招牌舉起單腳動作，全場即時為他拍掌喝采，近尾聲唱《童話》時到台下和跟粉絲握手合照，唱全晚最後一首歌時，劍文自爆曾被人嘲是奀星，但他不介意反覺得：「奀星都好呀，都有閃過，所以大家唔好放棄夢想。」最後他邊流淚邊唱《凡星》為全晚三個小時的演出畫上圓美句號。

個唱最後環節是劍文和舞蹈員勁歌熱舞，表演了郭富城的《狂野之城》、《唱這歌》等。（公關提供）