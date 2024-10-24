徐天佑太太店舖遭硬闖拍攝 發聲明曾反擊兩度拒絕演員仍入店閒逛

徐天佑太太Olive Wong在中環九如坊開設護膚品牌概念店I Never Use Foundation（INUF），日前（22日）被電影公司在未獲批準情況下硬闖拍攝，該公司昨日（23日）在Instagram發文公審，直斥行為「同強姦其實冇分別」。而《本地製作有限公司》亦有發聲明回應事件，INUF今早(10月24日)就針對該聲明做出回應。

徐天佑太太店舖遭硬闖拍攝。（IG@chuihammer）

INUF今早在Facebook發聲明表示：「拍攝當日下午3:30左右，拍攝團隊在我們店外設置拍攝器材，數部機械鏡頭正對著我們店面，但由於沒有直接進入店內影響我們運作，工作人員只在我們門外的「街上」（公眾地方）拍攝，我們也沒有奈何。及後拍攝工作繼續在我們門外進行，什至在沒有我們允許下，觸碰及郁動我們門面的簷篷，特別設計的簷篷屬本店資產，理應要事先詢問及得到准許。在3:50左右，拍攝團隊再次向我們同事表示，希望進店拍攝，我們同事拒絕兩次，並題醒我們兩星期前提出過的收費條件。」

演員入店內兜幾個圈。（IG@ineverusefoundation）

放埋對講機在店內門邊。（IG@ineverusefoundation）

INUF續指：「4:10，在一名工作人員陪伴下，兩位演員突然進店閒逛。我們日光日白打開門做生意，是沒有趕人出門口及鎖門的理由。兩位售貨員職員，其中一名更只是剛剛入職的年輕同事，說真的，有兩位大明星這樣走進店內，已經掀起了『好驚』『不知如何是好』的不懂如何應對的尷尬反應，更甭說店外數個對著他們正面拍攝的鏡頭及眾多工作人員。在這樣Social hierarchy威迫施壓的情況下，不就是『夾硬嚟』令同事就範嗎？如果這樣被誤會為『獲得當時在場的一名職員准許，並且在對方沒有再次提出租金要求的情況下，允許我們拍攝』，我們深表遺憾。」雖然聲明並沒有指出究竟是那兩位演員，但《本地製作有限公司》製作的賀歲片，正是由張繼聰和蔡卓妍主演的喜劇。

徐天佑太太Olive十月二十四日早上，以黑底白字發文。（IG：@olivewongchui）

「本地製作有限公司」製作的賀歲片，正是由張繼聰和蔡卓妍主演的喜劇。（Facebook圖片）

詳細聲明如下：

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《本地製作有限公司》聲明如下：