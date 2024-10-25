31歲千金港姐險毀容忍痛臉上打針急救　過程全公開情況令人擔心

現年31歲的前落選港姐伍樂怡（Kelly），成功變身「事業型」女性，目前專注打理家族內衣生意以及自家品牌的她，未知是否工作忙、壓力大，早前在社交平台自爆「爛面」，面珠墩生暗瘡，雖然現時暗瘡已經消退，但過了一整個月，臉上仍留有疤痕，「女人天生貪靚」，這些「暗瘡印」令伍樂怡非常煩惱，為了回復白滑肌膚，她決定終極急救去打針。

伍樂怡近來受爛面困擾！（小紅書@伍樂怡）

令她非常困擾。（小紅書@伍樂怡）

伍樂怡把心一橫去打針。（IG@ngkelly_）

臉上的暗瘡印久久不退。（IG@ngkelly_）

近日，伍樂怡在社交平台寫道：「終於要進行終極急救，暗瘡印成個月都退唔到。」於是終於決定嘗試人生第一次打保濕針，「希望快啲有好轉 ，希望記錄低我呢個難忘狀況，幫到有同樣問題嘅大家」，並公開整個打針過程。

伍樂怡心情勁驚。（IG@ngkelly_）

難掩緊張之情。（IG@ngkelly_）

伍樂怡緊張到只識傻笑。（IG@ngkelly_）

打針期間，伍樂怡不敢亂動。（IG@ngkelly_）

片中，伍樂怡表示人生第一次在臉上打針，如果不是相熟醫生，她真的不敢。坐在手術椅子上的伍樂怡難掩緊張，只能以傻笑遮蓋，動也不敢動。醫生邊落針邊讚她勇敢，整個過程約5分鐘。注射後，伍樂怡的暗瘡印位置如被蜜蜂針了一樣腫起，她表示等於打玻尿酸，直接打進皮膚底層，從而加速新陳代謝，令細胞再生。伍樂怡坦言：「其實我一直都很抗拒，因為我怕打針，第二怕痛，但係要靚唔要命，所以鼓起勇氣去打針。」

伍樂怡講解這次打針。（IG@ngkelly_）

坦言之前一直抗拒把東西注射入臉。（IG@ngkelly_）

自言很怕打針。（IG@ngkelly_）

但女仔都是「要靚不要命」。（IG@ngkelly_）

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伍樂怡堪稱人生勝利組，家境富裕，且樣靚身材正。她於2017年參選香港小姐，當時被網民封為「翻版李若彤」，雖然最後大熱倒灶三甲不入，但憑著亮麗的外表獲得無綫簽約旗下，並備受力捧，《青春不要臉》、《超能使者》及《隱形戰隊》等多套重頭劇均有份參與，成為上位人氣小花之一。不過，伍樂怡突然於去年5月在社交平台發文透露自己不再從事幕前工作，並表示未來將擺更多時間專注打理家族內衣生意以及自家品牌，令不少觀眾大感意外和可惜。

伍樂怡當年參選港姐是大熱門，惟最後大熱倒灶三甲不入。（視覺中國）

伍樂怡獲無綫力捧，不乏演出機會。（電視截圖）

伍樂怡有「翻版李若彤」美譽。（電視截圖）

伍樂怡曾在節目《3日2夜》騷身材。（電視截圖）

雖然伍樂怡外表好似纖纖弱質，但個性非常堅強，在2020年經歷過喪母之痛，她曾在社交平台發文表示經歷過生離死別及家庭破碎，走出來後變得更堅強，「三年前的我 經歷了生離死別 面對破碎的家庭我從痛苦裡 一邊恢復一邊奮鬥 30歲後的我生活中也存在著各種彷徨和壓力 只是你的人生得你自己負責 時間不會跟你承擔傷痛 所以問自己 你認為怎樣活 才對得起自己的人生」。

伍樂怡現變身女強人。（IG@ngkelly_）

伍樂怡自己做埋model。（IG@ngkelly_）

伍樂怡無得輸。（IG@ngkelly_）