82歲盧海鵬後生好燥底曾怒打石修　老去後漸變慈祥晚年得老友照顧

82歲「扮嘢界始祖」盧海鵬縱橫演藝圈近70年，年輕時個性「燥底」，脾氣剛烈，曾不滿石修騷擾「出手」教訓。盧海鵬多年前患上糖尿病，2018年更因心臟血管閉塞而入院，其後接受「通波仔」手術，本身有腳患的他一慶嚴重到須撐拐杖行路，又因糖尿病併發症患上青光眼，右眼已失明，獨居的他平時多留在家休息。幸而平時有不少演藝圈多年好友關心照顧，近日他與寇鴻萍、譚瑩瑩等人聚會，近照曝光面目愈發慈祥和藹。

盧海鵬。（ViuTV提供）

盧海鵬扮欣宜超爆笑。（截圖）

盧海鵬扮欣宜超爆笑。（截圖）

寇鴻萍早前與盧海鵬、唐貝詩、蘇珊、李志剛等相聚。寇鴻萍發文稱：「80年代香港明星聚會」，並分享當日食飯照片。眾人當日札相約食中餐，譚炳文女兒譚瑩瑩勾住盧海鵬左手合照，交情甚深。而盧海鵬身形消瘦，須穿上風褸，似乎頗為怕凍，幸而他精神不錯，有後輩朋友陪伴關心，心情開朗。盧海鵬以往予人暴燥犀利的印象，隨住年月洗禮，盧海鵬外貌愈變和善，散發慈祥老人感覺。

對於新手導演游學修的表現，盧海鵬沒有「試咪」，而且對阿修有讚冇彈。（陳志嵐攝）

「廢老」盧海鵬在《仇老爺爺》裏面是個拋妻棄子的風流人物，廿年後才與孫兒游學修相認。（《仇老爺爺》畫面）

盧海鵬早前作客資深電視劇製作人楊紹鴻的YouTube頻道，盧海鵬透露當年拍《仁者無敵》時，黐鬚後被石修騷擾，撩到盧海鵬不滿出手，他說：「黐咗就唔好講嘢住，一定要等佢乾咗咁先得！你啱啱黐完，你又撩佢，呢樣嗰樣，就梗係炆，嗰陣時啱啱黐好鬚一出嚟，佢（石修）就撩我，『黐到咁嘅樣…•咩、咩、咩』，我話行開啦、行開啦！已經好忍㗎喇！佢又唔行，惟有郁手啦！嗰陣時真係好打喇！（降龍十八掌？）係！」

寇鴻萍早前與盧海鵬、唐貝詩、蘇珊、李志剛等相聚。（小紅書）

盧海鵬有友情滋潤愈來愈慈祥。（小紅書）

寇鴻萍發文稱：「80年代香港明星聚會」。（小紅書）

寇鴻萍分享當日食飯照片。（小紅書）

前著名電視制作人兼「EYT之父」蔡和平早前在社交網曬出多張與盧海鵬以及林建明飲茶的照片。（Facebook圖片）

前著名電視制作人兼「EYT之父」蔡和平早前在社交網曬出多張與盧海鵬以及林建明飲茶的照片。（Facebook圖片）

前著名電視制作人兼「EYT之父」蔡和平早前在社交網曬出多張與盧海鵬以及林建明飲茶的照片。（Facebook圖片）