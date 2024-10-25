《少林足球》酒吧老闆謝志華離世享年64歲　田雞帶入行屬師徒關係

電影《少林足球》中飾演酒吧老闆的謝志華（肥華），昨日（24日）傳出離世消息。有指謝志華於10月22日因心肌梗塞離世，享年64歲。昨日社交平台出現一篇有指是代謝志華兒子謝天恩轉發的訃聞，文中簡單交代了謝志華出殯事宜並通知帛金可直接轉賬到謝志華兒子謝天恩的戶口：「家父 謝志華先生於22/10/2024因心肌梗塞離開人世，享年64歲，謹擇10月26日(星期六)中午在深圳殯儀館設靈，讓至親友好親臨致祭，於同日下午二時出殯火化。」

電影《少林足球》中飾演酒吧老闆的謝志華（肥華），昨日（24日）傳出離世消息。(網上圖片)

有指謝志華於10月22日因心肌梗塞離世，享年64歲。(網上圖片)

田啟文回覆傳媒證實謝志華離世的消息，並指其後事已經安排好。二人曾經合作拍電影，田啟文則指謝志華是他帶入行的，亦是他的徒弟，更嘆道：「人生無常，活在當下。」

田啟文回覆傳媒證實謝志華離世的消息。(網上圖片)

謝志華除了是演員外，亦是一名資深製片，他生前參與過多部電影的幕後製作，如策劃、劇務等。而謝志華生前參演電影亦多達20部，包括：《賭霸》、《亞飛與亞基》、《風塵三俠》、《天若有情Ⅱ之天長地久》、《夢醒時分 》、《流氓醫生》、《甜蜜蜜》、《色情男女》、《少林足球》、《戀愛行星》等但多為閒角，最為人熟悉的角色就是於《少林足球》中飾演酒吧老闆，2005年後便淡出幕前的工作。