丁子朗同黃庭鋒齊獻出「第一次」　連台慶工作都孖住做變孖公仔？

丁子朗、黃庭鋒與連詩雅昨日（24日）一同出席時裝薈巡禮活動，他們更會在巡禮中「行cat walk」，但原來丁子朗及黃庭鋒均表示今次是二人的「第一次」！初體驗行cat walk的二人十分興奮，在接受傳媒訪問時都流露著期待的表情。

丁子朗及黃庭鋒均表示今次是二人的「第一次」！初體驗行cat walk。(胡凱欣 攝)

丁子朗及黃庭鋒一聽到「行cat walk」時即表示「正」，丁子朗：「今日我哋嚟嘅目的就係嚟行show，有啲緊張，因為今日我哋叫做model嘅身分嚟行天橋。而啱啱化妝同換衫嗰個房全部都係專業嘅model，男女都係，全部都好高，跟住望住佢地嘩咗，原來呢啲真係model！」黃庭鋒即笑說：「唔敢靠近啊！我呢排睇咗好多fashion show或者係人哋點樣行，自己行今次真係第一次，所以我係都少少緊張嘅。」

丁子朗及黃庭鋒一聽到「行cat walk」時即表示「正」。(胡凱欣 攝)

興奮的二人即互派高帽，丁子朗問黃庭鋒有什麼準備時，黃庭鋒表示：「睇你平時啲相點樣擺pose啊！」丁子朗即說：「咁啱我都係睇緊你啲相喎。」黃庭鋒認為丁子朗很懂得「擺pose」，所以要「參考」一下，看看能不能學以致用。同為「cat walk初哥」的二人，都覺得主辦十分「大膽」，會請兩位未「行過cat walk」的他們來走秀。

興奮的二人即互派高帽，丁子朗問黃庭鋒有什麼準備。(胡凱欣 攝)

「cat walk初哥」覺得主辦十分「大膽」。(胡凱欣 攝)

「cat walk初哥」覺得主辦十分「大膽」。(胡凱欣 攝)

有關台慶最新宣傳片已經播出，丁子朗被問到主題是什麼時，他表示不知道，因為當時他只是在「綠幕」前拍：「大家見到有啲燈柱升上嚟啦，跟住嗰日係拍咗少少嘅啫，我哋最主要喺個綠幕面前拍嘅，咁個綠幕就拍咗全日，四周都係綠色嘅地方行嚟行去，跑嚟跑去啦。所以最後點呢，我就真係唔係好清楚，聽講有好多artists一齊會參與嘅，可能6個人3男3女咁負責佢嗰part。」被問到台慶會否參與時，二人都表示在同一部分出現，黃庭鋒說未能透露在台慶中負責什麼，而丁子朗則最希望參與「抽獎」這部分。

被問到台慶會否參與時，丁子朗同黃庭鋒都表示在同一部分出現。(胡凱欣 攝)

丁子朗早前與家人遊上海是因為家姐表示從未去過上海，所以就自動請纓帶她去遊玩，他表示之前拍攝《亞洲超星團》時在上海待了大半年，覺得可以為家姐做導遊。最後卻去了很多旅遊景點：「所以我都係第一次experience呢個旅遊啲嘅地方，好開心啊。但因為知道有呢個工作，所以旅行嗰陣都唔敢食咁多啊。」

丁子朗自動請纓帶家姐去上海遊玩。(胡凱欣 攝)

丁子朗以為自己可以做「導遊」，點知家姐去嘅都係旅遊景點。(胡凱欣 攝)

有網民指最近丁子朗消失於熒幕前，丁子朗解釋道：「最近我就拍咗個公司anniversary嘅promo啦，大家有時間可以網上見，同埋小弟都拍咗幾套劇，但就可能排緊出街，就真係有啲麻煩嘅。所以呢排神隱拍劇，但依家呢又有啲break喎先開始下一套，咁所以就希望我會喺社交平台活躍啲啦。」丁子朗更講到最近的生活過得很充實，除了去上唱歌課外，更陪家姐去了旅遊，所以網民不需要擔心丁子朗去了那裡，他只是拍完的劇集還未播出而已。

丁子朗更講到最近的生活過得很充實，除了去上唱歌課外，更陪家姐去了旅遊，所以網民不需要擔心丁子朗去了那裡。(胡凱欣 攝)

最近黃庭鋒隨「明星足球隊」到內地作賽，被問到怎樣加入球隊時，他表示是一個機緣巧合：「上次國慶嗰個表演，咁我哋係後台，曾生就經過走過嚟講：『喂，嚟緊踢波喎！』我話踢波好啊，幾時啊喺邊度啊？原來佢話天津，我話去到咁遠，咁就應承咗。諗住其實去練波去玩嘅啫，點知第一次去到原來有兩萬幾名球迷，即係我細個我睇好多賀歲波啊，睇其他比較我睇得多。但我第一次喺個球員通道拖著個小朋友咁樣出去，嗰種感覺係我諗每一場都係咁爆。」

最近黃庭鋒隨「明星足球隊」到內地作賽。(胡凱欣 攝)

而被問到加入「明星足球隊」後會否令黃庭鋒在內地開拓市場時，他則說：「說實話，其實上面都有好多好熱情嘅觀眾，所以我希望佢哋會繼續支持我哋啦。（係咪叫正式加入球隊？）我諗都係。」