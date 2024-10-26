佘詩曼自爆被同劇男演員欺負　忍超過3次出手：因為我沒有錯

視后佘詩曼（阿佘）1997年以港姐季軍身分入行，經過多年努力之後才奠定電視圈一姐地位，近年人氣更有升無減。然而，在節目《令人心動的Offer6》回想起做新人的時候，她曾經被同劇演員欺負，自爆被欺負最多只能忍三次，超過這個次數她就會出手。

阿佘1997年以港姐季軍身分入行。（影片截圖）

在節目中當提到於工作中有沒有遇到過一些不合時宜的爭吵時，阿佘就分享自己做新人時的經歷，表示曾被同劇演員欺負：「我以前新人的時候肯定有其他演員會就是欺負你，譬如說反正指指點點，怎麼說你走錯位，擋住我的光甚麼甚麼，他都是在所有人面前說的，你甚麼甚麼，（有點下馬威的感覺）對，然後我就忍住，因為我是一個很冷靜的人，我不想影響到大家的進度、情緒，所有甚麼都不想，但是我會每個人給三次機會。那如果你再來的話，我就出手了。」

阿佘憶起做新人時被欺負。（影片截圖）

現在在電視圈佔有一席位。（《新聞女王》微博圖片）

沒想到這位男演員超過了阿佘的底線，最終令她忍無可忍，更當場做起當年時不滿的情緒，相當有霸氣：「最後一次，他又這麼說我了在很多人面前，然後拍完這場戲，我說你來，還記得是在外景的，然後我就拉到一旁，我說我每個人給三次機會，你已經用完了，你不要再這麼欺負我，我一定跟你鬥到底，因為我沒有錯的，我後面沒有眼睛，我擋住你的光你的鏡頭，我不是故意的，你可以好好說，你叫我站旁邊一點我可以的。」最後這位男演員感到害怕，之後就沒有再欺負阿佘了。