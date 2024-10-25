葉珂直播言論爭議不斷　黃曉明展高情商應對輿論獲讚

內地男星黃曉明除了演技了得之外，亦是一位懂得飲水思源的人，難怪日前有狗仔爆料其私下人緣相當之好。近日他就被網民目擊到回到高中母校慶祝百年校慶，還舉起華為三摺手機進行拍攝，愛國行為被激讚，同時還展現高情商回應女朋友葉珂引起的輿論。

黃曉明回母校參加百年校慶 。（微博圖片）

黃曉明曾在1990年-1996年於青島一中讀書，適逢今年是母校百年校慶，他就獲邀並答應出席。當日身穿黑色系打扮的他，相當帥氣，在學校領導階層陪同下參觀母校，並停在自己出資百萬人民幣建造的藝術樓外舉起華為三摺手機拍攝，紀錄這個重要時刻，全程零架子，顯得相當親民。

他除了出錢建造藝術樓之外，還出資設立「黃曉明優才、優藝、優教獎」獎學金，以鼓勵優秀的學弟妹。還在校慶活動上台唱歌助興，出錢又出力，令不少網民激讚做人做事沒得挑。

黃曉明舉起華為三摺手機進行拍攝。（微博圖片）

黃曉明出錢出力回饋母校。（微博圖片）

另外，近期他女朋友葉珂在直播時作出的言論爭議，掀起軒然大波，對於近期的種種輿論他就作出回應：「如果我的事情能夠讓大家樂呵一下的話，那其實這也是一件很樂呵的事情，人生無非就是我笑笑別人，別人也笑笑我，所以大家一起加油吧。」展現高情商獲讚。

葉珂在日前直播中對台灣歌手伍佰及陶喆的歌曲大加批評，直言前者的歌曲很猥瑣，而後者的《今天你要嫁給我》是丟人曲目，失言風波令不少網民相當嘩然。