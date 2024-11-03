專訪｜乙女新夢從地下走出地面唔怕負評　被批扮可愛：我就係可愛

「乙女新夢」由Rinka、Ai、Maho及Rika4位成員組成。(葉志明 攝)

日系女子偶像組合「乙女新夢」由4位成員組成，分別是Rinka、Ai、Maho及Rika。香港其實有不少這樣的地下偶像團體，但由地下逐步逐步到「枱面」的，的確不多，乙女新夢是其中一團。乙女新夢接受《香港01》的專訪剖白她們由地下到地面的過程。



乙女新夢由地下偶像轉為地面偶像。(葉志明 攝)

「乙女新夢」的解釋是…

乙女新夢解釋團名的由來，「乙女」其實可解作少女，Ai說：「新夢係代表我哋一齊去追尋一個新嘅夢想。」Maho表示最初組成團體時，是想走「日系皇道風格」，但是最近幾年她們心態上有點轉變，想嘗試不同的風格來挑戰自己。Rika透露由2年前她們開始「轉型」有唱廣東話歌，以前的她們是以日文為主。

Ai解釋團名的由來。(葉志明 攝)

地下偶像與普通偶像分別是什麼？

在未正式成為「地面偶像」前，她們一直都在當地下偶像，到底地下偶像是什麼？Maho解釋地下偶像是：「我哋會喺自己嘅live house嗰度定期搞一啲公演，一啲live畀啲fans嚟親身咁睇我哋嘅演出。」除了公演，間中亦舉辦一些可以與粉絲交流的見面會。因為她們是地下偶像，所以接觸到的媒體自然不會多，更勿論自己能出現在電視裡，在資源缺乏之下，她們怎樣令更多人認識，增加自己的曝光度？

地下偶像是什麼？跟我們認知的偶像有什麼分別？(葉志明 攝)

Ai表示如果她們想增加曝光度會去參加「什錦live」，什錦live是什麼？原來是：「會有一個搞手佢會搞一場live，就係請唔同隊伍嘅idol出場。」在這個時候就可以讓不同隊伍的粉絲多留意自己，從而達到增加曝光率，讓更多的人來喜歡自己。Ai說除了這個方法外，還可以使用「sns」來增加曝光度：「即係喺facebook啊ig度會出吓啲相或者live嘅片去吸引一啲人。」Maho透露她們主要要透過「現場表演」來吸引觀眾的喜愛：「靠我哋現場表演去打動觀眾。」

Ai表示如果她們想增加曝光度會去參加「什錦live」。(葉志明 攝)

做地下偶像其實係為了……

乙女新夢表示未成為地面偶像前收入微薄，Rika亦說當初入行時只因為五個字，就是「好鍾意舞台」，才令她們走到偶像這條路：「嗰陣時係冇諗到會有幾多嘅收入啊。」她更自爆除了偶像，還有另外一份工作，但沒有分那一份才是「正職」，皆因她把兩份的工作都看成是正職。做偶像當然要付出，但當時的「收入」少得讓人覺得驚訝，「唔足夠我嗰日嘅車費同食飯」。

乙女新夢表示未成為地面偶像前收入微薄。(葉志明 攝)

Maho指自己出道初時仍然是學生，但現在已經脫離學生行列，所以自己亦有兼職，她除了idol身份外：「我依家係教緊畫畫嘅。」 Ai從當idol開始就知道是「為愛發電」，所以決定一邊工作一邊做idol：「嗰陣係返旅行社，都係要返平日一至五咁，跟住放咗工就去練習，所以都幾辛苦。」直至後來乙女新夢開始愈來愈多工作，亦間中會到外地工作，所以就把正職辭掉，醉心於團體發展。

Maho指自己出道初時仍然是學生，但現在已經脫離學生行列，所以自己亦有兼職。(葉志明 攝)

乙女新夢4人都表示收入微薄，不足以支撐日常開支，她們被問到這段時間維持了多久，4人均異口同聲「維持到依家」！Maho指頭兩年是最嚴峻：「頭嗰兩三年我哋荃本上要負擔自己所有置裝費、化妝、set頭，甚至乎我哋嘅搭車嗰啲。」Rika表示現在的情況有所好轉，因為「地下轉地面」，除了有不少的節目會找上她們外，廣告亦有所増加，雖然未到置富，但可以把賺到的錢放回她們的新歌上面。

乙女新夢4人都表示收入微薄，不足以支撐日常開支，她們被問到這段時間維持了多久。(葉志明 攝)

Rika表示現在的情況有所好轉，因為「地下轉地面」，除了有不少的節目會找上她們外，廣告亦有所増加。(葉志明 攝)

推出廣東話歌令乙女新夢踏上地面

於地下偶像團體出道，但有朝一日竟然走出地下，成為地面idol，再由主唱日文歌到廣東話歌，的確是一個頗大的轉變。Maho指：「因為當我哋開始出多咗我哋叫地球人嘅show」，她們從中吸納到不少的粉絲，令到更多人對她們有興趣，慢慢地她們就希望：「將我哋嘅風格融入廣東歌度。」她們立志要成為特別的一位，一隊「獨一無二」的乙女新夢。

於地下偶像團體出道，但有朝一日竟然走出地下，成為地面idol。(葉志明 攝)

而乙女新夢能夠衝破阻礙走出地面的契機是一個音樂主辦找她們出席線上活動，從而被人認識，活動後亦有不少的人留意到她們。Rinka：「自從嗰次之後多咗業界嘅人認識我哋，直至去到另一個音樂節表演時就正式畀好多唔同嘅人認識我哋。」

乙女新夢能夠衝破阻礙走出地面的契機是一個音樂主辦找她們出席線上活動。(葉志明 攝)

Rinka：「自從嗰次之後多咗業界嘅人認識我哋，直至去到另一個音樂節表演時就正式畀好多唔同嘅人認識我哋。」(葉志明 攝)

由地下偶像轉到地面最難的點到底是什麼？

Maho認為最難的點是…「現在」，像現在的情況是「唔上唔落」，處於中游的她們認為這個轉變是需要很強大的back up。因為她們雖然已經從地下證站上地面，但她們資源上仍然不像主流偶像一樣：「其實個運作模式同我哋以前地下唔係太大分別，除咗我哋會出廣東歌，出多咗音樂會節之外。」

Maho認為最難的點是…「現在」，像現在的情況是「唔上唔落」。(葉志明 攝)

心態上亦有很大的轉變，Ai覺得「冇實在感」，因為開始愈來愈多人認識，連外出時亦不會太隨性：「開始會覺得要有啲作為公眾人物嘅自覺！」Maho覺得：「我哋唔可以再當呢個係興趣班！無論係我哋表演嘅質素同訓練嘅強度都好，都要當自己係一個地上嘅artists咁樣去訓練。」Maho更希望打破大家對日系偶像的定位是「軟綿綿」的，踢走「賣可愛嘅，實力就唔重要」這個觀感。

Ai覺得「冇實在感」，因為開始愈來愈多人認識，連外出時亦不會太隨性。(葉志明 攝)

走出地下後，乙女新夢4位女生除了唱歌風格有變外，團體整體風格都有轉變，從以前的「可愛風」到現在的「型格風」，她們坦言想挑戰更多的風格。Ai更透露除了表演服有轉變外，連個人的私服都隨之而轉變：「因為以前我哋都係比較可愛，好多lace，勁大個蝴蝶結喺心口啊，依家見到大家都唔係啦。」

Ai更透露除了表演服有轉變外，連個人的私服都隨之而轉變。(葉志明 攝)

遇上負評不是說她們唱歌，而是……

Maho表示她們遇到的負評不是說她們唱歌的問題，而是衣著打扮上：「可能一開始我哋行日系cute cute風，大家就覺得『吓，你4個港女做咩要扮日本妹啊？』」她解釋她們是被日本的偶像吸引，繼而自己的風格就會隨著而變，但視野慢慢開拓後，她們逐漸去找一個屬於自己的style。

Maho表示她們遇到的負評不是說她們唱歌的問題，而是衣著打扮上。(葉志明 攝)

Rika有感難滿足所有人，因為「有人讚就有人彈」，要找到一個平衡點很難：「我哋都仲未搵到一個真係好平衡又可愛又型到嘅點，但我哋會不斷嘗試新嘅形象。」Maho希望乙女新夢可以帶給大家：「無論你係一個鍾意咩style嘅人都好，因為鍾意日系cute cute嘅人都好多，你鍾意著咩衫都好，我覺得it’s ok！it’s fine！點解一定要話人哋扮可愛？可愛就係可愛，cute is cute，我就係可愛，我鍾意可愛就係可愛，我覺得係ok可以有呢啲諗法。」

Rika有感難滿足所有人，因為「有人讚就有人彈」。(葉志明 攝)

在音樂、形象、心態上都有大改變，新歌又會有什麼改變？

乙女新夢自資推出新歌《不破不立》，她們表示新歌將會走「J Rock」風，想在未有太多人認識時定立一個代表她們的形象，所以已經一連3首歌都是走J Rock風。正因為這首歌是由她們自資，所以任何事都是親力親為，更令她們有感，Rika：「對於我嚟講呢個會係一個新嘅一部，而且我哋幾個知道有呢個轉變，即係我哋要去面對一啲轉變嘅時候，我哋會變得更熱血。所以呢一首歌呢，其實係講緊我哋依家呢段時間嘅心理轉變，我哋希望用呢一個獨自營運嘅身分去行落去之後嘅初心同熱血。」

乙女新夢自資推出新歌《不破不立》，她們表示新歌將會走「J Rock」風。(葉志明 攝)

自資營運後，所有事情4位女生都要自己親力親為，Maho都表示花了很多時間來達成共識：「到最後我哋都係想靠自己嘅力量再去睇吓可唔可以行遠多小小。所有嘢都要自己handle返晒，包括一啲行政上面嘅嘢又或者透過新歌我哋又有新嘅身分，我哋係自己嘅管理者，咁我哋都會換一啲新嘅形象。」Maho坦言這身分很難，因為從未試過由自己來處理所有東西。

Maho坦言這身分很難，因為從未試過由自己來處理所有東西。(葉志明 攝)

成團多年會出現意見分歧？

乙女新夢表示怎可能沒有。4位女生都坦言經常意見不合，她們解釋是大家都太著緊這件事，而大家著緊的點都不同，所以令大家出現意見不合的情況。「過去有好多唔開心嘅嘢，或者好多唔好嘅事情，即係代表住你一定要有啲改變」，Maho說像她們一樣有不合的時候，其實最後大家都是為了這件事好，大家能互相理解就能面對及處理。