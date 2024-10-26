大夢歸離劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《大夢歸離》陸劇又名(白澤令)，有郭敬明作為編劇，郭敬明為執導，由侯明昊、陳都靈領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《大夢歸離》｜劇情大綱

在貞元年間，白澤神女意外身亡，掌控人與妖兩界的平衡因此崩潰。白澤令更失蹤了，使得妖獸在凡間肆意妄為，造成一系列血腥凶案，社會動盪不安。此時，百妖之首“朱厭”化名為趙遠舟（侯明昊飾），他已經化為人形，隱藏於人間。面對日益嚴重的混亂，趙遠舟主動向朝廷“投誠”，提出協助建立緝妖司，以捉拿妖獸、平息動亂。

文瀟（陳都靈飾）帶著對趙遠舟心存防備與懷疑，加入緝妖司。在這裡，她與青梅竹馬的緝妖司領事卓翼宸（田嘉瑞飾）重聚，他精通探案和劍術。此外，來自崇武營的高冷弓箭手裴思婧（程瀟飾）和善良且擁有醫術的神童白玖（林子燁飾）也加入了這支捉妖小隊。這幾個人各具特長，組成了緝妖司捉妖小隊。在他們的努力下，《山海經》中所記載的妖獸一一現身。在破案的過程中，捉妖小隊逐漸揭開了妖獸作惡背後的殘酷真相。面對這樣的局勢，隊員們不得不面對艱難的選擇：一方面是肩負拯救人間的重任，另一方面將會失去最愛的人，在這股強大的壓力下，緝妖小分隊的情誼愈發堅韌。他們互相扶持，共同面對內心的衝突與外界的威脅。

《大夢歸離》播出時間｜最新追劇日曆

《大夢歸離》一共有26集，由愛奇藝播放。10月26日首更3集，之後連更9日。

大梦归离@Weibo

《大夢歸離》｜演員人物關係圖

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《大夢歸離》｜演員

侯明昊 飾 趙遠舟

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陳都靈 飾 文瀟

田嘉瑞 飾 卓翼宸

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程瀟 飾 裴思婧