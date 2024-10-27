TVB都有ROSÉ＆Bruno Mars！　小花孖混血型男神複製《APT》MV

ROSÉ＆Bruno Mars合唱的新歌《APT》早前釋出，韓國頂流女團偶像，找來同樣是美國頂流流行音樂代表的Bruno Mars合作，實在令人又驚又喜！所謂的APT其實字面解釋就是英文Apartment，韓文則寫做「아파트」發音與「阿拍特」或「阿帕次」類似，這也是副歌中重複哼唱的發音。

TVB小花伍韻婷（Juliana）和布樂文就以歌曲造型做藍本，重新拍了一段模仿MV的短片。（ig@julianayng）

拍得好有心機。（ig@julianayng）

據ROSÉ在一次訪問中提到，《APT》的創作靈感源自於一款超流行的喝酒遊戲「아파트公寓遊戲」，這是韓國年輕人社交聚會上常進行的一款遊戲。Rosé將簡單又有互動性的遊戲轉化成洗腦歌曲，令樂迷彷彿也參與在遊戲當中。

好多細節位都跟足。（ig@julianayng）

ROSÉ＆Bruno Mars合唱的新歌《APT》釋出後，隨即掀起了一股《APT》熱潮，眾多IG reels，IG Story等都紛紛用上了《APT》做背景音樂。其實TVB都有自己的「ROSÉ＆Bruno Mars」版本？事緣《APT》爆紅後，TVB小花伍韻婷（Juliana）和布樂文就以歌曲造型做藍本，重新拍了一段模仿MV的短片，細節位如服飾，結他到黑色皮褸，太陽眼鏡，就連表情動態都跟足！雖然是low cost cosplay，但看得出他們擺了不少心機！

電結他變夏威夷結他，好正。（ig@julianayng）

怪宿宿｜TVB小花去日本「爆房」 cosplay大尺度學生PE服勁誘惑《怪宿宿》由黃紫恩、陳玟蒽、陳國麟、伍韻婷、馮子亮、葉靖儀與蔡景行擔任主持，坎訪世界不同地方的特性住宿地方。今集就有伍韻婷和陳國麟到訪日本的特色cosplay時鐘酒店。

未體驗之前，伍韻婷（Juliana）就先給了男拍檔一個驚喜！為了切合主題，她換上了日本學生的體育情趣服裝，純白色緊身上衣加泳衣式剪裁的PE褲，真是睇到男人流鼻血。雖然cosplay服比起比堅尼泳衣只算「小巫見大巫」，但這套PE套裝更震撼，就連穿上它的伍韻婷都表現得十分害羞。

呢一集真係超大尺度。伍韻婷同陳國麟一齊去日本時鐘酒店。（ IG截圖）

呢一集真係超大尺度。伍韻婷同陳國麟一齊去日本時鐘酒店。（ IG截圖）