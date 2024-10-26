鄧英敏設宴慶祝入行50周年　感激TVB唔介意人工奀：做生不如做熟

鄧英敏入行50年，再加上其即將迎來70歲生日，今日（26日）就舉行盛大生日會及慶祝入行第50年，誠邀多位圈中好友出席，場面相當熱鬧。鄧英敏在接受《香港01》訪問時，回想起半輩子在圈中發展最想感謝的就是King sir（鍾景輝）及感謝TVB的栽培。被問到有何生日願望時，鄧英敏就表示：「希望個個日日都開心，開心就冇病，冇病就長命。」他認為健康最為重要。

鄧英敏慶祝70歲生日及入行50周年。（陳順禎攝）

鄧英敏非常感謝TVB。（陳順禎攝）

畢業於TVB第三期藝員訓練班的鄧英敏，不經不覺已入行50年，回想起這50年，問到他有什麼感受時，他就表示：「我直頭感恩，我自己何德何能，新界佬心地特別好。我哋好似一舊番薯咁，但喺唔同階段都有唔同嘅貴人，譬如我讀訓練班嘅時候，睇返自己個樣應該考唔到，King sir（鍾景輝）就覺得唔係，呢一個新界佬有啲牛屎味，收咗我啦！」

鄧英敏亦非常感King sir。（陳順禎攝）

除了感謝King sir之外，他還非常感謝TVB:「喺呢度真係要好多謝TVB，呢份工我一路做做咗半個世紀，一路都仲喺娛樂圈裡面，同埋如果講電視台，我淨係服務呢一間咋。（其他電視台唔考慮？）我冇做過，做生不如做熟，喺嗰度（TVB）亦做得開心，裏面總係有好多情。（唔擔心TVB人工好奀？）講真其實好多電視台人工唔一定好高，咁一定要搵外快，我哋好好彩好感恩有唔同機會去搵外快，我自己可以做節目預告員、配廣告旁白、登台做MC等。」他認為雜貨鋪有雜貨鋪的定位，同樣可以賺到錢。