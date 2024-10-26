陳秀雯被揭亞視年代與某男星不和細節　前夫一句回應險惹上官非

梁思浩和江美儀主持的網上節目《娛樂好好玩》，日前談起圈中有拍檔是「真‧不和」，梁思浩指事件是發生於當年亞視劇集《再見XXX》劇組，雖然並沒有將劇名完整說出來，不過有網民已經在留言區表示這套劇是《再見艷陽天》。梁思浩亦選擇在節目大方公開「真‧不和」拍檔的身份：「我唔知幾多人知道……馬景濤，套戲係咪馬景濤（主演）呀？個女仔……好似都好耐冇拍戲喇，陳秀雯。」

梁思浩日前與江美儀共同主持網上節目《娛樂好好玩》談起圈中有拍檔是「真‧不和」。（影片截圖）

陳秀雯馬景濤曾數度合作。（網上圖片）

陳秀雯被揭亞視年代與某男星不和細節

梁思浩分享曾經身處亞洲電視片場親眼目睹「真‧不和」拍檔的拍攝點滴，他說我第一次聽到（有人不和）係喺亞洲電視，我見過兩次，『你話畀嗰個演員聽，我跟住就向前行，睇吓個演員有咩反應啦』。」另外江美儀透露曾經也親眼目擊類似的事件，她憶述：「跟住個演員又講『阿導演呀，你同返個演員講啦，我鍾意點行就點行，唔係佢話嘅』。」

接着梁思浩再次分享有關於片場的細節，並表示：「後另一個演員又會同導演講『阿導演，你叫個演員讀熟啲對白先啦』。」雖然從二人的言談和互動可見，火藥味相當濃厚，他們不願意直接交談，需要透過導演傳話，但在拍攝期間卻非常投入，相當專業！

梁思浩分享曾經身處亞洲電視片場親眼目睹「真‧不和」拍檔的拍攝點滴。（影片截圖）

陳秀雯曾透露與馬景濤不和的真正原因

其實陳秀雯與馬景濤曾經合作拍攝多套亞洲電視經典劇集，在拍攝《天長地久》和《再見艷陽天》亦有傳出不和，不過後來陳秀雯接受訪問透露不和的真正原因，其實是來自有人投訴關於演員操守方面的問題，並表示：「咁就畀佢踩著條神經線，但其實裡面仲有其他複雜元素。真係唔想講，但過程係好得意……其實我覺得馬景濤又唔係好嬲我喎，你問我係咪好嬲佢？我又唔係好嬲佢喎，因為唔係一件你死我活嘅事。」她繼續指因為那時期娛樂圈並沒有發生什麼大事件，而當時記者也經常出沒在片場訪問，所以這一件不和事件漸漸變成頭條新聞。

陳秀雯馬景濤不和消息，雄霸本港娛樂版多時。（影片截圖）

陳秀雯前夫一句回應險惹上官非

陳秀雯的前夫林國雄曾經也有被記者問到有關老婆與馬景濤的不和傳聞，當時他以一句香港的電影對白「要你無運行」作回答，後來就變成了娛樂頭條，因此激怒馬景濤揚言要告上法庭。陳秀雯後來解釋其實前夫以為自己的回應是幽默的說話，不過娛樂新聞討論度相當激烈，直到拍攝《天長地久》時，她已經與馬景濤關係變回良好，合作無間！

由陳秀雯及馬景濤主演的1997年亞視劇集《天長地久》，當時曾鬧出不和，馬景濤更聲言要告上法庭。（網上圖片）