前英皇小花深夜曬Benz車牌自己名　突然再高調與富二代男友曬愛？

28歲郭奕芯（Ashina）樣靚身材正，是不少人心目中的性感女神，連「軒公」張敬軒都曾公開大讚她是近代女神。郭奕芯2022年被指搭上富二代男友Brian，後來一度又傳出分手豪門夢碎，隨後她澄清是為公司宣傳才高調曬愛，後來她的感情生活轉趨低調。

郭奕芯（Ashina）身材好好。

郭奕芯deep V好性感。

郭奕芯近日又再回復高調本性，在社交網大曬靚車。郭奕芯的愛車是白色平治（Benz），車牌更是郭奕芯的英文名「Ashina」，不知是否其富二代男友送的愛的禮物？郭奕芯倚靠在車頭，大曬好身材及美腿，發文稱：「深夜浪漫」，看來與男友仍感情甜蜜喎！

郭奕芯曬Benz。 （小紅書）

車牌係郭奕芯英文名。 （小紅書）

車牌係郭奕芯英文名。 （小紅書）

靚女。 （小紅書）

靚女。 （小紅書）

靚女。 （小紅書）

（IG/@ashinaaa）

（IG/@ashinaaa）

Ashina的IG有唔少福利圖。(郭奕芯 IG)

Ashina上截了數張穿着性感內衣的照片，豐滿的上圍一覽無遺，網民紛紛露出心心眼兼大讚索爆。（IG／＠ashinaaa）

Ashina姣好身材眾所周知，她亦不時在個人IG大派福利。（IG／＠ashinaaa）

Ashina上截了數張穿着性感內衣的照片，豐滿的上圍一覽無遺，網民紛紛露出心心眼兼大讚索爆。（IG／＠ashinaaa）

Ashina上截了數張穿着性感內衣的照片，豐滿的上圍一覽無遺，網民紛紛露出心心眼兼大讚索爆。（IG／＠ashinaaa）