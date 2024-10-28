「最上鏡小姐」與視帝分手後另嫁他人　大曬富貴行頭變幸福少奶

岑杏賢（Jennifer）是2012年度香港小姐「最上鏡小姐」，2022年11月與拍拖不足一年、從事金融行業的老公張嘉俊（Kelvin）閃婚並誕下愛子，便淡出幕前專心相夫教子，只不時在社交網站見到其身影。早前好友楊秀惠為本月生日的岑杏賢慶生，岑杏賢竟罕有低調炫富？

朱千雪出席好幾個岑杏賢（Jennifer）生日慶祝活動。（IG：@jenniferjshum）

終於等到靚湯與圈中閨密的婚前派對相，蔣家旻、張嘉兒、岑杏賢、朱千雪都相當識做，讓著紅裙的靚湯Sharp爆！（網上圖片）

岑杏賢及楊秀惠早前已分享多張慶生美照，當日原來亦有一齊拍片，扮爭埋單，最後由岑杏賢「贏出」。而岑杏賢身旁擺放的是LV手袋，罕有地以富貴行頭示人。兩人識於微時，先後離巢TVB結婚產子，不時會相約見面，年年為對方慶生。有指楊秀惠神秘老公出身大富之家，難怪兩人都生活幸福，愈來愈靚！

岑杏賢罕有曬LV手袋。（IG圖片）

富貴行頭。（IG圖片）

岑杏賢（Jennifer）婚後愈來愈靚。（IG：@jenniferjshum）

岑杏賢被讚婚後愈來愈靚。（IG：@jenniferjshum）

岑杏賢結婚接近4年，一家三口相當幸福。（IG：@jenniferjshum）

楊秀惠幾近年年都為岑杏賢慶祝生日。（IG：@jenniferjshum）

楊秀惠幾近年年都為岑杏賢慶祝生日。（IG：@jenniferjshum）

「大馬視帝」袁偉豪與岑杏賢曾多次被傳結婚。（資料圖片）

岑杏賢曾與袁偉豪拍拖。二人感情始於2013年。（微博照片）

岑杏賢之前分享過懷孕時照片，陀得好靚。（IG：@jenniferjshum）

Jennifer最新水着靚相。(岑杏賢ig)