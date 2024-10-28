黑色月光劇透第1集｜爆炸性畫面率先睇　三女齊齊被強姦極震撼

《黑色月光》劇情劇透 第1集

第1集片頭已率先有爆炸性畫面，傑少（彭懷安飾）被女伴（鄧伊婷）偷拍，重手打致對方暈倒，傑少叫余滿月（楊茜堯飾）處理手尾，作為公關的滿月一系列操作後成功解決事件。

片頭已有爆炸性畫面。（劇集截圖）

片頭已有爆炸性畫面。（劇集截圖）

片頭已有爆炸性畫面。（劇集截圖）

劇情快速推進，除了滿月回憶自己18年前被強姦，另一位男主角程風（王浩信飾）要狙擊一間建築發展商「寶鐷建設」，集團主席蔣哲賢（尹揚明）急召開股東大會穩定人心；人稱「股壇狙擊手」的成風因為滿月的幫忙，成功入場搗亂，滿月及時為哲賢解圍，在哲賢心中留下好印象。

滿月回憶自己18年前被強姦。（劇集截圖）

滿月回憶自己18年前被強姦。（劇集截圖）

人稱「股壇狙擊手」的成風因為滿月的幫忙，成功入場搗亂。（劇集截圖）

滿月及時為哲賢解圍，在哲賢心中留下好印象。（劇集截圖）

滿月巧施妙計，令到自己的師傅（鄭啟泰飾）被炒，成功爭取接手蔣家的公關事務，說服哲賢着令兒子蔣基俊（馬志威）回港。滿月接近蔣家只為報仇，原來滿月十八年前曾被基俊迷姦，連累妹妹余曦晨遭基俊助手鄺永源侵犯，曦晨因而患上驚恐症與創傷後遺症！

同韓劇《黑暗榮耀》一樣的復仇牆。（劇集截圖）

兩姊妹被強姦。（劇集截圖）

兩姊妹被強姦。（劇集截圖）

兩姊妹被強姦。（劇集截圖）

兩姊妹被強姦。（劇集截圖）

仲要被推落山坡。（劇集截圖）

《黑色月光》｜劇情大綱

余滿月（楊茜堯飾）表面光彩奪目，十分自信，擅長應對各種危機的公關專家，然而，她的內心卻隱藏著一段痛苦的過去。18年前，原本是一個幸福的家庭，三姐妹余漫星（楊卓娜飾）、滿月（楊茜堯飾）和曦晨（黃翠如飾）快樂地生活著。但是，當時仍在學生時代的滿月和曦晨遭遇了一場悲劇。余滿月被富三代蔣基俊（馬志威飾）下藥侵犯，而她的妹妹曦晨（黃翠如飾）也遭到了鄺永源的侵犯。蔣哲賢為了保護自己的兒子蔣基俊，暗中收買人隱瞞真相，並在當晚將兩姐妹推下山，還反過來冤枉余爸坐牢。父母遭害、妹妹殘廢、姐姐疏離，這段痛苦的經歷讓滿月發誓要報仇。之後，她忍辱負重了18年，最終在上流社會中崛起，成為炙手可熱的危機公關。

港版《黑暗榮耀》。（TVB柒拾柒工作室-黑色月光版@Weibo）

港版《黑暗榮耀》。（TVB柒拾柒工作室-黑色月光版@Weibo）

黑色月光｜故事簡介

《黑色月光》女主角余滿月，人前光采亮麗，長袖善舞的危機公關，背後卻深沉孤獨，沒一點笑容。她的內心背負一段不想回憶的可怕過去。

《黑色月光》

十八年前，她與妹妹被迷暈帶到富豪淫亂派對，慘遭富三代蔣基俊施虐蹂躪，連番輪姦。她與家人報警以求公義，可是基俊的富商父親蔣哲賢為保兒子，用盡方法毀滅證據，暴打恐嚇噤聲，最後父母更受害命喪，妹妹因重創變成殘廢、姐姐漫星疏遠離棄。

接連的打擊，她試過尋死，但死不得，她在黑色月光下立誓報仇，所有傷害過她一家的惡人，都要得到惡報！

《黑色月光》 片尾曲《黯月》 由戴祖儀主唱，江暉作曲、編曲、監製，丁悅填詞。