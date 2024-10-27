巾幗梟雄4｜抄鄧萃雯演技？　胡定欣回應網民：做成點自己最清楚

TVB劇《巾幗梟雄之懸崖》播出以來，引來不少網民討論。胡定欣在劇中的角色「七爺」幾乎每次出場都有新裝扮，但當中有裝扮衣着被網民評為似足聖誕樹。胡定欣接受《香港01》訪問時，就十分大方地表示認同，更直言不介意。

胡定欣在《巾幗梟雄之懸崖》劇中的飾演「七爺」。（劇照）

胡定欣接受《香港01》訪問時，說：「有一套衫的而且確好有聖誕feel，仲要係格仔，有斗篷，我覺得直頭可以收埋啲禮物喺入面送畀大家，大家咁記得呢一套衫，即係成功啦。我相信美術設計用呢個設計，總有佢原因。七爺有30幾套衫，其實乜嘢款式，乜嘢顏色都有。我覺得幾好呀，大家咁記得。」黎耀祥也補充：「係呀，唔睇過就唔記得唔評論啦，所以真係多謝大家咁留意。」

胡定欣都認同《巾幗梟雄之懸崖》劇中服裝似聖誕樹。（葉志明 攝）

胡定欣和黎耀祥出席《巾幗梟雄之懸崖》宣傳活動。（葉志明 攝）

胡定欣和黎耀祥出席《巾幗梟雄之懸崖》宣傳活動。（葉志明 攝）

播出5集《巾幗梟雄之懸崖》後，亦有網民指胡定欣複製了鄧萃雯演法，無論是神情動作都十分相似。胡定欣也回應道：「每一集大家睇到唔同場口都會有唔同評論，當然就喺開劇前或者接拍時候，因為畢竟嗰個都係一個經典，其實作為一個對比都一定會嘅，我反而會覺得點解佢哋咁講，我做過啲咩呢，其實我都係投入返喺七爺角色度，自己理解自己去演釋，咁佢哋有呢個評論，我會覺得係參考，我自己做成點，點樣去做，我自己最清楚。」