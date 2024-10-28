李麗麗逝世｜被喻為「TVB第一代打女」　11歲虛報年齡考入訓練班

「TVB第一代打女」李麗麗今（28/10）傳出病逝消息，享年75歲。資深傳媒人汪曼玲在今日在個人社交平台發文指：「又驚聞噩耗，傳出李麗麗於昨日因癌症病逝。」4年前李麗麗離巢工作已32年的TVB。當年她接受《香港01》訪問時，表示不願多提離巢原因：「係呀，一月完咗約。（會唔會唔捨得TVB？）我有啲唔舒服，唔想講。」再三追問下，麗麗姐就表示：「年紀大喇，唔想做嘢。（退休？）係呀。（同TVB有冇唔開心？）冇呀。」

麗麗姐年輕時氣質出眾！（網上圖片）

當年大家都沒為意麗麗姐的病情，只聯想可能因為人工，合作上不快而離巢。如今傳出麗麗姐病逝消息，其實可能當年麗麗姐知道患癌後才萌生離巢專心抗癌的意向，當年的「不願多提」，「年紀大喇，唔想做嘢」亦只是不願大家擔心的籍口罷了。

麗麗姐帶給不少好戲給觀眾！（電視截圖）

1978年，佳藝電視倒閉後，麗麗姐轉投麗的電視（即現今亞洲電視）。之後，她又在1988年離開亞洲電視，再轉投無綫電視一直服務至今年一月。而麗麗姐亦曾透露：「身為一個演員，當然想你嘅作品可以到達全世界，甚至係一個好細嘅地方。希望多啲人可以認識你，呢個係我哋一個目標。我喺邵氏都曾經收過影迷嘅信，係一個好好嘅收穫同鼓勵，喺一種動力，希望做好啲成績畀觀眾睇。」

李麗麗在《宮心計》內飾演徐媽媽。（《宮心計》截圖）

繼此前介紹過的《洪熙官》（1977）之後，今次《霹靂十傑》再次找來了李麗麗飾演苗翠花，並暗示她懂得詠春拳。（截圖）

李麗麗後生時期。（網上圖片）

李麗麗後生時期。（網上圖片）

李麗麗後生時期。（網上圖片）

李麗麗後生時期。（網上圖片）

李麗麗入行拍戲57年 將一生的時間奉獻給觀眾

李麗麗被喻為「TVB第一代打女」，武功身手當然了得。講起麗麗姐的入行經過，確實有一段故事，在她11歲的時候，便虛報年齡考入邵氏演員訓練班，當然最終被揭發出來，因為在訓練班讀了四年半，去到16歲才畢業。在邵氏打滾的14年她開始打出了名堂，憑其打女身手和亮麗的面孔，更有擔當女主角的能力，當時的鄭佩佩是邵氏第一女俠，麗麗姐便是比較遲成名的一代打女。跟邵氏約滿後她選擇轉投佳藝電視，可惜好景不常，佳藝在3年後便宣布倒閉，於是麗麗姐再轉投麗的電視（即亞視前身），在麗的過了8個年頭便加入TVB，一直至離巢為止已經有32年。

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