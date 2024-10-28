李麗麗逝世｜從影60年2020年離巢TVB：有啲唔舒服唔想講

從影數十年的資深演員李麗麗驚傳死訊，資深傳媒人汪曼玲在網上沉痛宣布消息，指李麗麗10月27日因癌症病逝，終年75歲。麗姐由11歲開始進入入邵氏演員訓練班，歷經邵氏、佳藝、麗的、再於1988年轉投無綫，一直演出至2020年離巢退休。



李麗麗在《宮心計》內飾演徐媽媽。（《宮心計》截圖）

李麗麗是一代打女。 （網上圖片）

李麗麗拍戲無數。（TVB圖片）

+ 2

曾演出多部無線電視劇的「金牌綠葉」李麗麗，2020年1月無預警宣布離巢，《法證先鋒IV》成為告別作。1978年，佳藝電視倒閉後，麗麗姐轉投麗的電視（即亞洲電視）。之後，她又在1988年離開亞洲電視，再轉投無綫電視一直服務至2020年一月。而麗麗姐亦曾透露：「身為一個演員，當然想你嘅作品可以到達全世界，甚至係一個好細嘅地方。希望多啲人可以認識你，呢個係我哋一個目標。我喺邵氏都曾經收過影迷嘅信，係一個好好嘅收穫同鼓勵，喺一種動力，希望做好啲成績畀觀眾睇。」

麗麗姐亦是古裝美女！（網上圖片）

麗麗姐年輕時氣質出眾！（網上圖片）

被問到離巢一事，當時麗麗姐接受《香港01》訪問時不欲多提：「係呀，一月完咗約。（會唔會唔捨得TVB？）我有啲唔舒服，唔想講。」再三追問下，麗麗姐就表示：「年紀大喇，唔想做嘢。（退休？）係呀。（同TVB有冇唔開心？）冇呀。」