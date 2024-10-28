李麗麗逝世《機場特警》成遺作 「兒子」許家傑：佢少說話多做事

TVB資深演員、70年代邵氏女星李麗麗今日傳出死訊，享年75歲。李麗麗效力TVB多年，演出過多套劇集，雖然多是小角色，但精湛演技令觀眾留下深刻印象，至2020年初，年屆70歲的李麗麗宣布正式退休，結束與TVB 32年的賓主關係，她當時透露因年紀大，不想工作而退休；而《機場特警》則成為了她在TVB的遺作。

李麗麗10月28日傳出死訊，終年75歲。

劇中飾演李麗麗兒子的許家傑，在接受《香港01》訪問時，表示知道麗麗姐離世消息後都覺得很可惜。許家傑表示第一次跟麗麗姐合作是在《火線下的江湖大佬》，當時他演一個古惑仔，麗麗姐則飾演一位在街市賣菜的街坊：「第一次認識佢嘅時候都覺得佢幾cool，因為佢外表又有啲氣勢，所以嗰時有同佢打個招呼，但未算好熟；後來去到拍攝中段，大家多咗見面，發覺佢原來係一個好善良，好和藹可親嘅前輩。」

許家傑曾在劇中兩度與李麗麗合作。

之後在《機場特警》兩人再次合作，麗麗姐飾演他媽咪，雖然合作戲份不算多，但因為之前認識了，所以麗麗姐一見到他就很開心，「『喂，你今次做我個仔了』。佢真係一個好好好好嘅前輩。」

許家傑在《機場特警》中飾演李麗麗兒子，他大讚對方是很好的前輩。（劇照）

許家傑續言：「我記得每一次煞科宴，佢都會好開心一齊出席，佢係一個好豪爽嘅人，話一就一，話二就二，我都有同佢飲杯，佢都是二話不說就飲了，大家都係性情中人，亦都知道麗麗姐係非常有經驗同好資深嘅前輩，但一啲架子都無。佢係少說話，多做事，希望佢一路好走。」