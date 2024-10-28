東張西望｜「何伯2.0」自認多女友　準備搞破產冇錢畀返個女

昨日（27日）一集的《東張西望》講到報料人吳小姐指母親離世後吳爸爸火速帶新女友回家，新女友登堂入室，更想住進吳小姐的大宅。吳小姐不允許新女友入住，而被指是「何伯2.0」的吳爸爸亦性情大變，更狠下心腸要求女兒及孫兒搬離大宅。吳小姐要求吳爸爸歸還存款600萬，因她所有資金都在這，吳爸爸不歸還，她就不能搬出去。

吳爸爸被指是「何伯2.0」。(節目截圖)

報料人吳小姐指母親離世後吳爸爸火速帶新女友回家，新女友登堂入室，更想住進吳小姐的大宅。(節目截圖)

《東張西望》致電吳爸爸求證事件真偽，吳爸爸：「成日都話因為我有一個女人，啊死咗啦，我有個女人，個女人想吞我哋錢啊。完全唔係㗎，呢個女人，我識佢係冇錯，都唔係短時間，十年八載，但係從來都冇搞過屋企問題㗎。但係太太一死咗之後呢，咁梗係我要搵個伴啦。」吳爸爸表示已經認識新女友已經一段時間，而且一起做生意。吳爸爸更說：「一個男人做生意，一個女仔有好感嘅話，唔出奇㗎嘛！夜晚都係返自己屋企，我都冇同佢一齊住。仰慕我做生意都唔定，我有好多女朋友㗎嘛！」

《東張西望》致電吳爸爸求證事件真偽。(節目截圖)

吳爸爸仲話自自己有好多女朋友。(節目截圖)

主持林映輝問吳爸爸太太生前知不知道他新女友的存在，吳爸爸嘆了一口氣說：「我唔知老婆知唔知，應該唔知嘅，佢知道我好多女人嘅啫，做生意都有女人㗎啦，我去夜總會都有㗎嘛！」吳爸爸指吳小姐反對他與新女友再婚，吳爸爸指很多夫妻之間的事情她未必知道。

主持林映輝問吳爸爸太太生前知不知道他新女友的存在。(節目截圖)

吳爸爸表示自己有很多女人。(節目截圖)

吳爸爸更反駁沒有拿走太太的遺產，直指吳小姐得到12%，而兒子亦得到12%．所以沒有獨佔遺產。吳爸爸向吳小姐表示現在正在辦離婚手續，亦有叫新女友離開自己。吳小姐找吳爸爸當面對質，吳小姐到達吳爸爸公司後發現空無一人，於是打電話給他，向他追回600萬，吳爸爸指自己沒錢：「我邊有錢，我要破產！」但吳小姐則指吳爸爸說謊，銀行戶口有數百萬元至數千萬元流動，不認同吳爸爸需要破產。

吳爸爸更反駁沒有拿走太太的遺產，直指吳小姐得到12%，而兒子亦得到12%。(節目截圖)

但吳小姐則指吳爸爸說謊，銀行戶口有數百萬元至數千萬元流動，不認同吳爸爸需要破產。(節目截圖)

吳小姐接著講到母親離世時的他已經不停說謊：「媽咪嘅嗰間屋度，遺產你又攞咗，你直頭都冇開聲偷晒去喎。」然後又迫吳小姐搬走，吳小姐與吳爸爸一輪唇槍舌劍後，林映輝接棒繼續問吳爸爸。

吳小姐接著講到母親離世時的他已經不停說謊。(節目截圖)

吳小姐被迫搬走。(節目截圖)

吳爸爸向林映輝表示現在自己已經在辦破產，辦公室及公司都被銀行收回，林映輝問吳爸爸怎樣解決吳小姐被銀行收數一事，吳爸爸說：「我都係冇㗎啦！」吳爸爸並表示沒有向吳小姐借600萬，聲稱只是幫她投資。吳小姐繼續指吳爸爸是「戲精」，不斷的說謊。吳爸爸惱怒成怒說：「我養咗你40幾年，你咁樣搞我？你唔好亂嗡啊，依家你累到我慘啦。」吳小姐堅稱吳爸爸「大話連篇」，更指對他「心死」。

吳爸爸向林映輝表示現在自己已經在辦破產。(節目截圖)