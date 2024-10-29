《天生我才達人秀》大型綜藝匯演　18位新秀聯同馮允謙李幸倪演出

由明愛之友主辦、香港明愛青少年及社區服務協辦、爆炸戲棚娛樂製作及瑞華行呈獻的《天生我才達人秀》，將於11月8日晚上，假中環堅道香港天主教聖母無原罪主教座堂前的戶外空間舉行大型綜藝匯演。創作人陳恩碩（Tom Chan）將為節目擔任藝術總監、導演及監製，並親自挑選18位入圍新秀，聯同多位來自不同領域的名人及精英同台演出。

《天生我才達人秀》大型綜藝匯演將於11月8日舉行。(大會提供)

而當晚演出的單位包括馮允謙（Jay Fung）、李幸倪（Gin Lee）、前韓國女團成員莊錠欣（Elkie Chong）、舞蹈老師麥秋成、魔術師甄澤權（Louis Yan）、書法家及畫家青山不墨、Beatboxer Heartgrey，以及新一代動作特技演員陳俊峰及黃映棋等。

部分精采演出，更分別由戲劇大師詹瑞文、動作導演錢嘉樂，以及著名舞蹈總監Sunny Wong星級加持。(大會提供)

部分精采演出，更分別由戲劇大師詹瑞文、動作導演錢嘉樂，以及著名舞蹈總監Sunny Wong星級加持。(大會提供)

部分精采演出，更分別由戲劇大師詹瑞文、動作導演錢嘉樂，以及著名舞蹈總監Sunny Wong星級加持，彰顯《天生我才達人秀》表彰的傳承精神。其他參與演出單位包括爆炸戲棚劇團一眾年青演員，以及來自高主教書院、德望學校及福建中學附屬學校的學生。當晚演出將於活動的線上直播伙伴谷Live的網上平台進行串流直播，邀請全港市民一起欣賞才華洋溢的年輕人在舞台上發光發亮。

馮允謙為支持年青人追夢不遺餘力，剛完成紅館演唱會即義不容辭地答允參加《天生我才達人秀》演出，獻唱代表作。(大會提供)