黑色月光劇透第3集｜再有復仇對象出現　推楊茜堯落山警察係佢！

《黑色月光》劇情劇透 第3集

《黑色月光》第3集劇情講到，基俊（馬志威飾）與慧雲（林夏薇飾）婚期已定，基俊前女友許安妮（謝采芝飾）聲稱懷有基俊骨肉；慧雲沒動搖，仍要與基俊結婚。

基俊私下即變臉。（劇集截圖）

許安妮聲稱懷有基俊骨肉。（劇集截圖）

爺爺私下對呢個孫女都係變臉。（劇集截圖）

安妮被家人強制送回外國，滿月（楊茜堯飾）設法助她逃脫時遇上成風（王浩信飾），二人聯手幫安妮舉行記招公開懷孕一事，卻遭昊天（郭峰飾）阻撓。成風事敗向老闆卓世祺（張穎康飾）匯報，世祺再作盤算。成風好奇滿月為何與蔣家作對，滿月避而不談。哲賢（尹揚明飾）助手鄺文海（何啟南飾）對滿月起疑，命莫振強（林景程飾）追查。蔣卓聯婚如期舉行，滿月復仇之心不滅。滿月陪同獲准保釋的姊姊余漫星（楊卓娜飾）到警局，遇見振強即勾起往事，原來振強便是當年將兩姊妹推落山的黑警。

兩人成功結婚。（劇集截圖）

振強便是當年將兩姊妹推落山的黑警。（劇集截圖）

振強便是當年將兩姊妹推落山的黑警。（劇集截圖）

振強便是當年將兩姊妹推落山的黑警。（劇集截圖）

《黑色月光》｜劇情大綱

余滿月（楊茜堯飾）表面光彩奪目，十分自信，擅長應對各種危機的公關專家，然而，她的內心卻隱藏著一段痛苦的過去。18年前，原本是一個幸福的家庭，三姐妹余漫星（楊卓娜飾）、滿月（楊茜堯飾）和曦晨（黃翠如飾）快樂地生活著。但是，當時仍在學生時代的滿月和曦晨遭遇了一場悲劇。余滿月被富三代蔣基俊（馬志威飾）下藥侵犯，而她的妹妹曦晨（黃翠如飾）也遭到了鄺永源的侵犯。蔣哲賢為了保護自己的兒子蔣基俊，暗中收買人隱瞞真相，並在當晚將兩姐妹推下山，還反過來冤枉余爸坐牢。父母遭害、妹妹殘廢、姐姐疏離，這段痛苦的經歷讓滿月發誓要報仇。之後，她忍辱負重了18年，最終在上流社會中崛起，成為炙手可熱的危機公關。

港版《黑暗榮耀》。（TVB柒拾柒工作室-黑色月光版@Weibo）

港版《黑暗榮耀》。（TVB柒拾柒工作室-黑色月光版@Weibo）

黑色月光｜故事簡介

《黑色月光》女主角余滿月，人前光采亮麗，長袖善舞的危機公關，背後卻深沉孤獨，沒一點笑容。她的內心背負一段不想回憶的可怕過去。

《黑色月光》

十八年前，她與妹妹被迷暈帶到富豪淫亂派對，慘遭富三代蔣基俊施虐蹂躪，連番輪姦。她與家人報警以求公義，可是基俊的富商父親蔣哲賢為保兒子，用盡方法毀滅證據，暴打恐嚇噤聲，最後父母更受害命喪，妹妹因重創變成殘廢、姐姐漫星疏遠離棄。

接連的打擊，她試過尋死，但死不得，她在黑色月光下立誓報仇，所有傷害過她一家的惡人，都要得到惡報！

《黑色月光》 片尾曲《黯月》 由戴祖儀主唱，江暉作曲、編曲、監製，丁悅填詞。