焚城｜劉德華劇本圍讀模樣曝光　堅持用手寫記錄揣摩台詞超敬業

影帝劉德華主演的電影《焚城》即將上映，近來電影亦在內地進行多場路演均大受好評，亦在「淘票票點映評分」中獲得9.5分，相當之高。在影片中他飾演環保專家范偉立入目三分，使該角色有鮮明的信念感，其實在開拍前他為該角色下了不少功夫，在大家圍讀劇本時他就堅持用手寫方法記錄重點，甚至在場景未搭建好的時候，他已默默投入角色中，對角色的尊重令不少網民激讚敬業，果然是大家值得學習的偶像。

《焚城》即將上映。（微博圖片）

劉德華認真工作樣超有型。（微博圖片）

從網上曝光的影片可見，在《焚城》開拍前劇組人員一同進行劇本圍讀，而當大家用電子模式進行記錄時，在旁的劉德華就用筆記本記錄，戴着眼鏡的他一臉認真地手寫重點，還用螢光筆劃分重點， 亦因為他飾演一位環保專家，所以有許多專業名詞，而為了加強記憶他亦會手寫注釋，整個人在工作時十分專注。

另外，在場景還未搭好之時，他亦已早早投入角色當中，自己在默默揣摩着台詞，他認為：「不是只把台詞背下來就好了，你還要有「戲」﹑有「節奏感」。」展現出對角色的專業性。

劉德華用手寫方法記錄。（微博圖片）

劉德華為角色下了不少功夫。（微博圖片）

除了為角色在前期做了不少功夫之外，他在拍攝時亦給予了對手演員滿滿的安全感。因為有一幕他要被白宇打，所以拍攝時白宇顯得太有壓力，但劉德華卻給予安慰怎麼方便就怎麼打，最後令他整個人輕鬆不少放開去打，雖呈現一幕精彩的畫面。

白宇在影片中飾演消防隊長。（微博圖片）