民王R︱遠藤憲一分飾十角、Ano演技獲激讚　高橋一生重磅回歸

改編自日本暢銷作家池井戶潤的同名小說，經典日劇《民王》是廣大劇迷的集體回憶，時隔九年，由遠藤憲一、Ano、大橋和也主演的續集《民王R》隆重回歸，上周首播後更掀起現象式熱潮！今日為你整理《民王R》四大必睇原因，還未開劇的觀眾即可到「黃Viu煲劇平台」緊貼進度。

遠藤憲一主演的《民王》是劇迷回憶，時隔九年終於再次回歸！

承接《民王》背景，《民王R》講述日本現任首相武藤泰山（遠藤憲一飾）打算退出政壇，結果在萬人空巷的記者會上再次發生變身意外！但是今次和他交換身體的對象並非兒子武藤翔（菅田將暉飾），而是他的女秘書優佳（Ano飾），離奇的故事就此展開！遠藤憲一是業內公認的「老戲骨」，可是面對一人分飾十角，他也不禁直呼有難度：「我以為和不同角色交換靈魂會很有趣，但是演起來真的不簡單。」想見識遠藤憲一演技大爆發，就要收看《民王R》了。

遠藤憲一要分飾十角，簡直是演技大爆發，他坦言不簡單。

男神高橋一生在前作《民王》飾演毒舌秘書貝原茂平，角色深入民心，今次他驚喜亮相《民王R》第一集，讓不少觀眾陷入回憶殺，他坦言非常喜歡這部作品：「九年一眨眼就過去了，開拍前我努力詮釋『貝原』，同時我很喜歡『泰山』，所以我努力保留了這份感情！大家對於我的客串感到驚訝嗎？但是對我來說，《民王》就像上周發生的事，我很高興大家這麼喜歡。」「兒子」菅田將暉亦以旁白形式參與演出，為劇集錦上添花！早前遠藤憲一亦在發布會上預告：「《民王R》從第一集起便會陸續出現新角色，沒有哪部劇能夠比它更有趣了！」

高橋一生亮相《民王R》，讓不少觀眾陷入回憶殺。

高橋一生認為九年前的《民王》，就像上周發生的事。

女星Ano在《民王R》飾演武藤泰山的新任秘書優佳，其優秀演技不但引爆熱話，更在網上收獲了大量正評：「她的演技太好了！」、「我喜歡她（變身後）粗獷的聲音！」、「她的演技很好，好感度直線上升。」作為《民王R》鮮有的女性角色，預料Ano將會有更佳的發揮，觀眾記得親自到「黃Viu」見證！

Ano飾演遠藤憲一秘書優佳，二人更交換身體。

前作《民王》講述武藤翔不慎被平底鍋砸中而和日本內閣總理大臣父親武藤泰山互換靈魂，因而鬧出不少笑話，甚至差點引發國安危機！《民王R》延續前作基調，武藤泰山甚至升級至每集都會與不同人物交換身體，首相將會以第一身體察民情、了解國民所需，反映現實社會，從中傳遞將心比心的核心精神。《民王R》逢星期二在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可免費收看《無能之鷹》、《被未來的我突襲了!?》和《全領域異常解決室》，盡覽本季新番日劇。