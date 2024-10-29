59歲梁榮忠被爆已婚　染髮回春嘲周國豐冇fact check：噏得就噏

59歲的梁榮忠自去年4月低調離開港台DJ工作後，已有一年半沒有公開露面，前晚（27日）突然現身好友劉雅麗的網上頻道節目，以「養命VS養生」為題，大談近況，又解開早前傳已婚之謎。

梁榮忠去年滿頭白髮現身《萬千星輝頒獎典禮》。（TVB）

梁榮忠與對上一次公開亮相，要數到2023年1月在TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》與陶大宇一起頒發最佳男女配角獎，當時他一頭灰白頭，樣子帶點滄桑。而今次做直播節目，染回黑色頭髮，立即回春變回年輕。

梁榮忠透露自去年4月辭職後，為養生已一年多沒有工作，直言為了「養生」，這年來過著佛系生活，被問是否已達到經濟自由，他說：「其實唔係，係心靈自由多於經濟。就算你有好多錢，都唔一定係安全，因為嗰份安全感唔係嚟自錢，係嚟自心靈多少少。我到而家都仲係今朝有嘢食，唔知夜晩開唔開飯嗰啲，但係我覺得做咗咁多年人，係時候可以輕鬆地處理工作，唔再係要有答案先去做。」

梁榮忠接受好友劉雅麗訪問。（youtube@我和劉雅麗有個約會Alice Lau）

梁榮忠表示現在只做自己想做的事，如砌模型、看電影、劇集，近日正考慮重拾運動樂趣，過着隨心生活。當被問到是不身在香港？他說笑指自己在「新界」，隨後認真回答：「其實近年我唔係喺香港呢個地方係真嘅。」但他透露會經常去日本，曾試過在東京留在房間3日沒有出去逛街，總之就是過著隨心的生活。

梁榮忠染返黑頭髮，成個人後生晒。（youtube@我和劉雅麗有個約會Alice Lau）

表情多多。（youtube@我和劉雅麗有個約會Alice Lau）

忠仔透露一年多冇工作，過佛系人生。（youtube@我和劉雅麗有個約會Alice Lau）

大方回應已婚傳聞。（youtube@我和劉雅麗有個約會Alice Lau）

另外，有網民好奇梁榮忠已婚傳聞，他直接回應：「我係冇結婚！」他反問傳聞從那裏來，有網民留言指是「周國豐講㗎」，他即謂：「如果係，我真係奇怪，（周國豐）做過傳媒高層，知道Fact Check重要性，佢有我電話，但冇搵我幾年。」之後再有網民給忠仔看當日周國豐在跟伍仲衡於直播中提及他結婚的報道，忠仔看完後再澄清：「其實我冇結婚嘅，所以我應該咁樣講，作為我做過傳媒，我好明白Fact Check嘅重要性，咁所以如果未Fact Check，都吻合咗一個特徵，就係娛樂圈可以噏得就噏囉！」

梁榮忠嘲周國豐冇fact check：「噏得就噏！」（tvb截圖）

周國豐早前住伍仲衡做網上節目時爆料。（youtube截圖）

周國豐同伍仲衡都係《中年好聲音》評判。（周國豐fb）

節目中還提到梁榮忠與李克勤當年情同兄弟，但忠仔透露克勤近年在內地工作很忙，二人已有多年沒有聯絡。

李克勤同梁榮忠原來已有幾年冇見面。（Instagram@hacken1206）

李克勤同梁榮忠合作做《殘酷一叮》主持，好有火花。（《殘酷一叮》截圖）

梁榮忠自小有一個演員夢。（《我在黑社會的日子》電影截圖）