雪梨自爆嫌麻煩決定單身　回憶與徐少強一吻定情：吻我我就心動了

一代武俠片巨星徐少強在上個月初病逝，終年73歲。徐少強經歷過三段婚姻，但要數最轟動的就是他與米雪細妹雪梨一段長達7年的婚外情。當年徐少強暪着第二任太太何淑寬，與年僅15歲的雪梨搞婚外情，雪梨其後還為他誕下一子一女，引起極大爭議。近日進駐抖音的雪梨，拍片談及做單親媽媽的辛酸，又分享與徐少強昔日相處的點滴，除了回憶與徐少強一吻定情之外，還自爆決定永遠單身，不再談戀愛結婚。

一代武俠巨星徐少強在上個月初因食道癌病逝於北京，終壽73歲。（視覺中國）

徐少強演反派入木三分。（電影截圖）

徐少強與女兒徐頴堃及兒子徐偉棟。（IG@ericacwk）

徐少強與雪梨所生的兩名子女徐偉棟、徐頴堃到達世界殯儀館打點。（梁碧玲攝）

當年雪梨不顧姐姐米雪阻止反對，在17歲時未婚懷孕。（梁碧玲攝）

雪梨當年一出道就擁有大好事業前途，但卻誤做第三者，更為徐少強誕下一對子女，雖然兩人最後分手收場，但回憶起與徐少強的一段舊情，雪梨仍印象深刻：「我小時候看到《天蠶變》，我就覺得那個哥哥好有型啊。」之後她接拍徐少強投資的電影《養鬼》，兩人到泰國拍外景時，對方帶她出席一個大型宴會，還當眾錫了她一啖，令她怦然心動：「突然之間鏡頭看到我們，他就吻我一下，我就心動啦，吻我我就心動了，這麼多人面前喔，但這個時候我不曉得他有太太。」

雪梨在《尋秦記》中飾演的雅夫人相當經典。（影片截圖）

《天蠶變》全劇共60集， 由徐少強、伍衛國、苗可秀、余安安等人主演。（網上圖片）

雪梨因拍攝徐少強投資的電影《養鬼》 而跟對方走在一起。（電影截圖）

雪梨曾透露當年米雪飛到泰國阻止她跟徐少強交往，可惜失敗。（微博圖片）

感情好好！（IG@ericacwk）

雪梨和女兒徐頴堃感情深厚！（IG@ericacwk）

回憶起與徐少強的一段舊情，雪梨仍印象深刻。（影片截圖）

兩人到泰國拍外景時，對方帶她出席一個大型宴會，還當眾錫了她一啖。（影片截圖）

令她怦然心動。（影片截圖）

即時心動。（影片截圖）

當時不知對方已婚。（影片截圖）

當時徐少強跟第二任太太何淑寬還未離婚，1983年雪梨更未婚產子，誕下大仔徐偉棟（Edward），1987年再誕下一女徐穎堃（Erica），但兩人在1988年分手。雪梨曾透露徐少強一度承諾註冊結婚，但當日徐少強卻忘記帶上與前妻的離婚證明書而無法成事。如今徐少強已逝，一對子女亦長大成人，但雪梨就自言決定以後都單身：「因為現在想法不一樣了，我覺得自己一個人比較好。（你就決定獨身了？）對，懶得戀愛，麻煩。」她認為如果有另一半就要時刻照顧對方的情緒，事事都要報備：「很麻煩啊，我不想談戀愛了。」

雪梨當年未婚產子。（IG圖片）

雪梨覺得單身比較好。（影片截圖）

她認為如果有另一半就要時刻照顧對方的情緒，事事都要報備。（影片截圖）

覺得麻煩。（影片截圖）