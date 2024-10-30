黑色月光｜辣身舞女郎大起底背景猛料　馬志威演活衰格二世祖渣男

無綫台慶劇《黑色月光》昨晚（29日）播出的第二集，處心積累18年復仇的Moon姐（楊茜堯飾），終如願與當日強姦自己的「敗家二世祖」蔣基俊（馬志威飾）碰頭，並成功以「苦肉計」獲取蔣基俊及蔣哲賢（尹揚明飾）信任。為了令公司起死回生，蔣哲賢安排蔣基俊與「王卓集團」主席卓昊天孫女卓慧雲（林夏薇飾）結婚，巧合的是，卓慧雲與Moon姐年輕時已認識。

《黑色月光》由楊茜堯、王浩信及林夏薇主演。（微博圖片）

昨晚焦點場口，是Moon姐安排杜思敏（莫韻諰飾）、以「美人計」埋蔣基俊身搜集黑材料；莫韻諰（Vincy）的出場相當吸睛，一襲貼身超短裙夠晒吸睛之餘、還「尤物」上身與馬志威大跳辣身舞，畫面火辣，吸引不少網民讚靚及留言查問真身。在劇中跳辣身舞渾灑自如、夠晒open的莫韻諰，私下亦是狂舞份子，近日接連上載跳舞片到個人社交網。Vincy受訪時感恩獲關注，笑言拍攝場口前確實有點緊張，並全靠導演奇招解困，Vincy說：「其實一嚟就咁火辣、我一開始都唔係好放得開，但因為我好想呈現到角色嘅狀態，所以我都有係咁洗自己腦話：『我今日係性感特務』。導演喺現場有親身示範辣舞嘅眼神同姿態，令我輕鬆咗好多。」Vincy又大讚對手馬志威Gentlemen，令拍攝在零尷尬情況下順利完成。

莫韻諰演得好放。

莫韻諰演得好放。

Vincy是2021年香港小姐競選的12強佳麗，值得一提的是，當年與Vincy齊齊躋身12強的佳麗，連同Vincy在內竟有10人繼續選擇留在娛樂圈發展，當中包括加入「東張女神」行列的陳懿德、梁菁琳，還有梁凱晴、邵初、關楓馨、王嘉慧、陳聖瑜、葉靖儀等在劇集及綜藝方面亦有穩定的曝光。在加拿大完成大學課程的Vincy，曾任職模特兒，擁有23.5吋蛇腰的她，小學時期已是沙灘排球健將、曾參與不少國際性賽事，加上熱愛健身，故全盛時期體脂率一度低至16%，弗到漏油。

Vincy全盛時期體脂得16％，真係唔係咁易做到。

至於因角色夠晒衰格、憑《黑色月光》在內地人氣急升的馬志威，昨晚一集與楊茜堯𨋢內對峙的場口，沒有怯場之餘亦徹底演活了「乞人憎」標準嘴臉，加上對著馬貫東的一句：「你有冇見過窮人會反抗？有本錢咩？」更是形神俱賤，難怪成為「渣男代言人」。網民留言「講寸嘴對白最自然」、「馬志威演俊少真係演得好好，個樣奸奸地但又有種貴氣」、「有外援演員有新鮮感」。更有網民笑指馬志威撞樣古天樂、丁子朗、黎振燁及彭于晏等，相當搞笑。

馬志威啲嘴面真係「渣男字典」咁款。

馬志威啲嘴面真係「渣男字典」咁款。

其實馬志威並非首度演渣男，之前在內地劇《三十而已》中，已憑用情不專的事業有成型渣男—梁正賢獲得高度關注，梁正賢更因而成為該年度頭十位最討人厭劇集角色的第四位。今次馬志威再演渣男堪稱2.0版本，除了全程不用偽裝好人、可盡情以近乎流氓的模樣做盡壞事外，更對愛情、親情、兄弟情一律予以ignore，加上馬志威演繹自然，令蔣基俊成功在微博掀起多個話題，包括：「馬志威給渣男賽道上強度了」、「渣男演繹實力派」！以模特兒身份擠身演藝圈的馬志威，曾是人氣MV男，參與過容祖兒、古巨基、許志安、吳雨霏及Dear Jane的MV拍攝，並憑出眾顏值及迷人酒粒備受關注。

馬志威角色明顯狗眼看人低、不可一世。

至於Carry全劇的楊茜堯，昨晚除了繼續大玩「視后級眼神殺」，還示範了「女強人」裝扮新高度，竟將厚厚的皮褸攝入西褲後仍不覺半點臃腫，更呈現了完美的女性曲線，令不少網民拍案叫絕，紛紛驚嘆：「完全看不出已是兩名小孩的母親」、「楊怡（茜堯）生了小孩感覺更有氣場和魅力」。

楊怡氣場全開。