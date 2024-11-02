專訪｜廖慧儀捲前度墜樓亡飽受爭議：喊過數之不盡咁多次

28歲的廖慧儀（Jessica）四年前辭去空姐一職，參選《2020 香港小姐》，雖然最後大熱倒灶，但被外界稱呼為「狂野空姐」的她憑樣貌娟好、身材出眾獲無綫簽約旗下，正當一切都向着好的方面發展，廖慧儀因捲入前度Sam墮樓輕生風波，令她受盡千夫所指形象插水，遭無綫即時雪藏，未入行先挫星途。



經「過冷河」後，廖慧儀獲「重生」機會再次得到無綫重用，由J2殺入TVB，在多個綜藝節目中大曬驕人身材，成功獲得關注。最近她還轉戰拍劇，參與台慶劇《黑色月光》，首次拍劇便飾演視后楊茜堯年輕版，演出令人驚喜，事業可以說重見曙光。廖慧儀日前接受《香港01》專訪，就剖白了事件發生後的心路歷程；而被問到劇集出街後，有好的評價同時，也有網民繼續鬧爆她是「殺人兇手」時，她想了一想說：「我唔回應」。



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經過近年努力洗底，廖慧儀事業重見曙光。（黃浩宏攝）

抱見工心態參選港姐

台慶劇《黑色月光》正熱播中，女主角楊茜堯的年輕版由廖慧儀飾演，作為演戲「初哥」的她在劇中有不俗表現令不少觀眾感到驚喜，但引起外界迴響的同時，自然會有網民「舊事」重提，而一切都由廖慧儀參選《2020 香港小姐競選》講起。

廖慧儀稱當年港姐口號是「逆市筍工」，當時航空業環境不景氣，她又想轉換新環境，所以就抱著見工心態去試試，從來沒有想過要贏。對於「狂野空姐」稱號，原來廖慧儀是非常不喜歡，因為她覺得自己並不狂野，而熟悉她的朋友也知她私下其實是「戇嘟」一名，與狂野扯不上關係。

廖慧儀當年參選港姐被視為大熱之一。（資料圖片/葉志明攝）

由於當時在社交平台的相片非常火辣，故有「狂野空姐」稱號。（IG@newayyee）

因前度墮樓亡受爭議 未入行先挫星途

參選期間，廖慧儀大方承認有拍拖，經常曬與舊愛Sam的親密合照放閃，後者也非常支持女方；可惜後來二人關係180度轉變，廖慧儀被指背男友與孔德賢暗撻，後來還恨飛Sam，並透露自己被跟蹤、威脅、恐嚇，直指Sam「日日都玩跳樓」以死相逼求復合。可惜不幸的事情最後真的發生，Sam疑因為情所困墮樓身亡，遺言中不少內容更涉及女方，事後Sam的家姐更直斥廖慧儀對Sam的死相當冷淡，令其形象直插谷底。

前度Sam疑因為情所困墮樓身亡，遺言中不少內容更涉及女方，事後Sam的家姐更直斥廖慧儀對Sam的死相當冷淡，令其形象直插谷底，未入行先挫星途。(IG圖片)

孔德賢有「翻版羅仲謙」之稱。（IG＠danny_hung）

的確，事件對廖慧儀的星途帶來極大衝擊？廖慧儀借歌名形容當時心情：「未開始已經結束。」她續言：「其實我嗰陣時仲未開始，選完（港姐）之後我係冇諗入行，或者想拍劇呢啲，遇到呢件事，我反而需要多啲時間去消化，就諗（娛樂圈）係咪啱自己呢？係咪就咁結束呢？」

廖慧儀早前在《港女野人奇異記》中說出自己的心結，語帶哽咽地說：「其實我想同對方講我都放低咗……」外界覺得她這番說話疑向Sam說。廖慧儀解釋：「唔係對呢件事放低，放低咗嘅可能係以前對網民攻擊嗰種執著，即係以前會好唔開心，同埋會掘個窿自己鑽入去，然後收埋、封閉自己。以前唔識得放低嘅就係人哋對我嘅目光、批評，以前好介意，但入行之後慢慢學識放低呢啲攻擊。」那這件事放下了沒有？廖慧儀坦言：「我覺得呢件事對我呢一生人都有好重大嘅影響。」

廖慧儀早前在節目《港女野人奇異記》中，語帶哽咽表示已放下。（《港女野人奇異記》節目圖片）

廖慧儀稱以前唔識得放低嘅就係人哋對我嘅目光、批評，以前好介意，但入行之後慢慢學識放低呢啲攻擊。（《港女野人奇異記》節目圖片）

曾活恐慌之下 喊過無數次

廖慧儀表示事件發生後，她把自己困了在瑜珈練中心很長的一段時間，每天把瑜伽堂排滿，全靠朋友和學生陪她度過了這段艱難的時光，「嗰時日日教5、6堂，食嘢又係Studio附近，好驚畀人影到，好驚有唔好嘅新聞。當時狀態是唔敢出去，因為好驚人，整個人好恐慌，一喺街就畀人影，就算唔識嘅人都會影。」問她如何形容這段時間？廖慧儀沉思了一下，表示這段時間好像人生的一段「空白期」，縱使打開電話每日都有很多工作做，但感覺就是空白了一樣，在別人眼中她好像在浪費了自己。

面對社交平台被人洗版式謾罵，廖慧儀表示當時盡量避開不看，因為看了會不開心，不如盡力把自己控制到的事情做好，例如教瑜伽，其他沒有多想。但夜深人靜的時候會否都忍唔住匿埋喊？廖慧儀坦言：「一定有嘅，喊過數之不盡咁多次。」

廖慧儀在訪問中直言：「我覺得呢件事對我呢一生人都有好重大嘅影響。」（黃浩宏攝）

廖慧儀在事件發生後，曾把自己困在瑜珈中心很長的一段時間，當時飽受千夫所指的她，更直言：「喊過數之不盡咁多次。」（IG@newayyee）

想過退出娛樂圈移民外國

在廖慧儀最低潮的時候，沒有朋友因為這件事而疏遠她，不過她卻發現多了很多人假裝認識她，在背後中傷：「好搞笑，入行之後有啲人話『我識佢阿妹啦』，但其實我冇阿妹，得個家姐，然後又扮同我好熟，好似知我好多嘢，然後就講我唔好嘅嘢。（有哪句最難聽？）邊有最難聽架，句句都難聽。」

廖慧儀的家人也非常擔心她，曾問她是否真的很想當藝人，會否考慮去外國讀書或工作，也有朋友問她會否再任空姐，她亦坦言有想過離開娛樂圈移民，飛去英國找家姐，「我啲學生都話妳開個Studio咁樣困住自己，又唔出去，又唔去下旅行，又唔去拍嘢，又唔去返下其他工，跟住就激發我諗，呢啲係咪我想要嘅嘢呢？」

廖慧儀稱事件後，經歷一段人生「空白期」。（黃浩宏攝）

有想過離開娛樂圈，移民外國。（黃浩宏攝）

加入J2「重生」

後來廖慧儀收到C君（鄭詩君）和無綫製作部總監 (非戲劇部)Tommy（盧思麟）電話，叫她加入J2，廖慧儀見難得機會當然抓緊，「我當時諗『咁樣都有機會嘅』，佢哋係救緊我，我都要畀人救先得，然後經過試鏡就成為咗J2er，開始嘗試拍綜藝節目、真人騷，所以我好感謝佢哋，喺我狀態咁差嘅時候，將呢個咁重要嘅位畀我，公司咁多人，得23個J2ers，其中一個係我喎，跟住就發現自己真係好鍾意拍攝。」

廖慧儀之前參與不少J2節目。（《趁而家去大馬偷食...譜！》節目截圖）

當然不少得《港女野人》。（《港女野人》電視截圖）

學懂放下執著 把握每個機會

廖慧儀說自己從這件事上學到的是，以前會很執著別人的說話，令到自己很不開心，但現在已沒了這份執著，看事情會平常心一點：「因為就算你講真嘅嘢，人哋都會覺得係假。所以我學到嘅就係私人事盡量低調，工作時工作，就唔好講私人嘢了。」她也沒刻意去想怎樣去洗脫負面形象，總之有機會就把握，然後好好做好。

廖慧儀續言：「喺《港女野人》嘅時候，我曾經聽過有人話：『我唔想睇妳囉，妳咁樣，我寧願睇另一個主持都唔睇妳呀。』我就諗，咁我真係做得好差喎，我會反醒自己多啲，到《港女野人奇異記》，有好多位我都想做得好啲，證明返俾人哋睇我係有進步。」談到每次有她的節目，觀眾都會「鬧咗先」，可覺得不公平？廖慧儀表示：「初入行嘅時候未有太多作品畀大家睇到，所以人哋認識唔到我，但慢慢有多啲嘅劇同綜藝節目，出街聽到有人講好鍾意睇你食嘢、好鍾意睇你去旅行，咁我就慢慢覺得真係有進步，同真係有鍾意嘅聲音。」

廖慧儀表示會不斷努力，讓觀眾看到她的進步。（黃浩宏攝）

不想被感情事拖慢事業

至於現時會否怕了再開展一段新的關係？廖慧儀直言她現在的年紀，很想在事業上衝刺，反而覺得愛情會拖慢她的工作，「我個人都幾工作狂，電話Wallpaper都係工作嘅Schedule，女藝人青春有限，依家係黃金時期，要好好衝事業，我對事業好有憧憬，希望未來有多啲嘢做，對愛情反而冇乜憧憬。」