前TVB當家花旦獲文雪兒補祝生日 曾戀大馬富商未婚生子轟動一時
撰文：董欣琪
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現年66歲的TVB「御用阿媽」陳秀珠在80年代成為當家花旦之一，從影超過40年的她在2021年宣布離巢，近年除了拍攝ViuTV劇集《法與情》、《麻甩媽咪》之外，又不時相約好友行山、打波，享受半退休生活。剛剛過了66歲生日的陳秀珠，日前獲文雪兒補祝生日，文雪兒在IG曬出合照，並寫道：「珠姐，Happy birthday🎂🥳🎉雖然遲左慶祝，但食物和地方令佢非常滿意，佢仲多謝番我添😊😊」
相中所見，文雪兒為陳秀珠準備了豐盛午宴，兩人大歎美食，又特別準備了壽桃，相當有心思，陳秀珠亦留言道：「Thanks dear❤️❤️開心的十月生辰🥰🥰」陳秀珠在1979年參選香港小姐三甲不入，落選後重返航空公司工作，但其後獲得試鏡機會，加入TVB後拍了不少劇集，成為當家花旦。而陳秀珠同屆港姐季軍鍾慧冰曾大爆對方的情史，她透露當年陳秀珠到馬來西亞登台，在《歡樂今宵》（EYT）已故女星陳儀馨介紹下認識雲頂賭場老闆兒子林致華，二人曾有一段情，但最後分手收場，直至1999年陳秀珠突傳在美國誕下兒子陳迪加，但一直未有透露兒子生父的身份。
陳秀珠曾在接受訪問時提及當年未婚生子，兒子至今都不知道爸爸的身份：「有咗咪生囉，我決定咗啲嘢就會勇往直前做。（唔會覺得對小朋友成長唔好咩？）所以我要加倍保護佢、愛佢，佢讀到小學至過去美國。（一個人過去美國？）唔係呀，我有陪佢㗎，我每年都留喺嗰邊半年再返嚟做嘢，我有啲朋友喺嗰邊（照顧佢），出外靠朋友。」她承認當時是有掙扎過，但最重要是自己負責。
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