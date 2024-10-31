聲生不息2｜傳林憶蓮容祖兒組隊　千禧年代K歌天后疑加盟成焦點

2022年內地芒果TV與TVB共同打造推出音樂節目《聲生不息·港樂季》大受歡迎，捧紅炎明熹、曾比特，令他們成功打開內地市場。然而，該節目即將推出第二季，近日就盛傳有常駐確認名單，有不少天王天后加盟，卡司陣容相當強勁，日前官方微博亦宣布招募觀眾開始報名，傳出節目將在11月份錄製。

曾比特﹑炎明熹因《聲生不息·港樂季》成功打開內地市場。（曾比特微博圖片﹑炎明熹微博圖片）

據網上傳出這份常駐確認名單，女生隊除了李宇春、周筆暢是內地歌手之外，其餘四位都是來自香港歌手，包括天后林憶蓮、容祖兒，還有目前在內地發展的薛凱琪，而近年鮮少曝光的衛蘭亦在名單內，她的出現令不少網民相當期待，皆因她在千禧年代的香港樂壇絕對能佔有一席位，當時推出的歌曲唱到街知巷聞，就好像《心亂如麻》、《大哥》、《離家出走》等，是當時的K歌天后代表之一。

而在去年內地推出的節目《聲生不息·家年華》中，鏡頭畫面就顯示了《一格格》衛蘭的字樣，再加上這次她的姓名現身確認名單中，令網民都大為期待。

兩大天后傳出加盟。（林憶蓮微博圖片﹑容祖兒微博圖片）

衛蘭亦在名單內。（衛蘭微博圖片）

而男隊名單中則有校長譚詠麟、陳小春、古巨基，還有內地樂隊回春丹、黃子弘凡、李昊。雖然這份名單還未得到官方認證，但臨近節目組已開始對觀眾作出招募，似乎距離錄製日子不遠，所以令不少網民都深信不已。有傳節目將在11月1日開始錄製，大家都非常期待。

譚詠麟、陳小春、古巨基亦在名單內。（譚詠麟微博圖片、陳小春微博圖片、古巨基微博圖片）