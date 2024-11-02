雪肌蘭連續25年膺至尊榮譽大獎 集團主席劉陳小寶：不斷求進步

自 2000年起，屈臣氏每年舉辦有業界奧斯卡美譽的「屈臣氏健康美麗大賞」頒獎禮，是行內的年度矚目盛會，極具權威及公信力，至今已連續舉辦25年。頒獎禮於（30/10）日假尖沙咀舉行，雪肌蘭創下壯舉，連續25年蟬聯全場唯一最高殊榮「至尊榮譽大獎」，及多個最高銷量大獎，更憑「雪肌蘭魚宝鯊魚丸」再次衛冕「至尊榮譽產品大獎」，繼續穩守雙總冠軍寶座，絕對是名副其實的「天然健康食品專家」。

雪肌蘭再度成為大贏家， 集團主席劉陳小寶、副主席陳細潔與及鄭嘉穎、曹敏莉、黃百鳴一齊出席「屈臣氏健康美麗大賞」頒獎禮。（葉志明 攝影）

集團主席劉陳小寶接受《香港01》訪問時：「好開心有咁好成績，得到大家嘅肯定，我身邊嘅嘉穎（鄭嘉穎）都做咗18年嘅代言人，而另一邊嘅Mandy（曹敏莉）佢都做咗19年，佢哋兩個就快到去到20年，而今晚我哋呢個大家庭都會去慶功。品牌方面我哋係會不斷創新，品質上亦不斷求進步。而今年我哋公司都會好快推出新嘅產品俾大家。」副主席陳細潔表示：「我哋能夠年年都獲獎，好多謝我哋親愛嘅顧客。不過最緊要係要優質，而我哋係敢認我哋雪肌蘭絕對係優質。」

鄭嘉穎擔任雪肌蘭代言人18年，而曹敏莉則代言19年，兩位當日陪同劉陳小寶、陳細潔出席頒獎禮。（葉志明 攝影）

鄭嘉穎接著說：「其實年紀大係好難進步，但我行出嚟好多人都會話我Keep得幾好，就係雪肌蘭嘅功勞。不過最緊要都係品質要好，先至會有咁嘅成效。咁所以我都希望再有下一個18年啦。」Mandy曹敏莉表示自己擔任代言人已19年：「我自己都有Keep住食，同時間都有用雪肌蘭嘅護膚品。本身皮膚係比較敏感，咁所以一定要用全天然嘅產品，如果唔係身體會出現敏感情況，咁所以現階段我係冇敏感，我係好信任呢隻產品。」

雪肌蘭集團主席劉陳小寶，副主席陳細潔，用心令您健康！（葉志明 攝影）

雪肌蘭當日奪得十個大獎成為大贏家。（葉志明 攝影）

鄭嘉穎被指是凍齡男神，他表示全因為雪肌蘭。（葉志明攝影）

黃百鳴與劉陳小寶、陳細潔是好朋友，他表示用了雪肌蘭產品超過20年。（葉志明攝影）