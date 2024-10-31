黑色月光劇透第4集｜廖慧儀被姦後衣衫襤褸　多人運動派對好香艷

《黑色月光》劇情劇透 第4集

《黑色月光》第4集劇情講到，十八年前，振強（林景程飾）奉哲賢（尹揚明飾）之命處理掉滿月（楊茜堯飾）、曦晨（黃翠如飾）；如今振強再次受命於文海（何啟南飾），跟蹤調查滿月。滿月為部署復仇大計，早已偷偷接近振強的兒子莫家朗（何廣沛飾），並成為好友。

廖慧儀被姦後衣衫襤褸。（劇集截圖）

廖慧儀被姦後衣衫襤褸。（劇集截圖）

廖慧儀被姦後衣衫襤褸。（劇集截圖）

兩姊姊好慘。（劇集截圖）

兩姊姊好慘。（劇集截圖）

兩姊姊好慘。（劇集截圖）

阿妹仲要昏迷。（劇集截圖）

阿妹仲要昏迷。（劇集截圖）

之後仲俾人拖落地掉落山。（劇集截圖）

之後仲俾人拖落地掉落山。（劇集截圖）

文海暗中撤走滿月在寶鐷建設的公關職務，滿月轉為接近慧雲（林夏薇飾），力求取得其信任。寶鐷建設將會啟動舊區重建計劃，哲賢決定交由基俊（馬志威飾）負責，基俊答應全力以赴，但又與永源（馬貫東飾）開多人運動派對，場面非常香艷。慧雲想穩住蔣太之位，希望懷上基俊的孩子，卻被基俊侮辱回絕，慧雲憶起往事……慧雲在私人會所遇上永源，二人一同賭錢散心。

場面香艷。（劇集截圖）

場面香艷。（劇集截圖）

場面香艷。（劇集截圖）

場面香艷。（劇集截圖）

《黑色月光》｜劇情大綱

余滿月（楊茜堯飾）表面光彩奪目，十分自信，擅長應對各種危機的公關專家，然而，她的內心卻隱藏著一段痛苦的過去。18年前，原本是一個幸福的家庭，三姐妹余漫星（楊卓娜飾）、滿月（楊茜堯飾）和曦晨（黃翠如飾）快樂地生活著。但是，當時仍在學生時代的滿月和曦晨遭遇了一場悲劇。余滿月被富三代蔣基俊（馬志威飾）下藥侵犯，而她的妹妹曦晨（黃翠如飾）也遭到了鄺永源的侵犯。蔣哲賢為了保護自己的兒子蔣基俊，暗中收買人隱瞞真相，並在當晚將兩姐妹推下山，還反過來冤枉余爸坐牢。父母遭害、妹妹殘廢、姐姐疏離，這段痛苦的經歷讓滿月發誓要報仇。之後，她忍辱負重了18年，最終在上流社會中崛起，成為炙手可熱的危機公關。

港版《黑暗榮耀》。（TVB柒拾柒工作室-黑色月光版@Weibo）

港版《黑暗榮耀》。（TVB柒拾柒工作室-黑色月光版@Weibo）

黑色月光｜故事簡介

《黑色月光》女主角余滿月，人前光采亮麗，長袖善舞的危機公關，背後卻深沉孤獨，沒一點笑容。她的內心背負一段不想回憶的可怕過去。

《黑色月光》

十八年前，她與妹妹被迷暈帶到富豪淫亂派對，慘遭富三代蔣基俊施虐蹂躪，連番輪姦。她與家人報警以求公義，可是基俊的富商父親蔣哲賢為保兒子，用盡方法毀滅證據，暴打恐嚇噤聲，最後父母更受害命喪，妹妹因重創變成殘廢、姐姐漫星疏遠離棄。

接連的打擊，她試過尋死，但死不得，她在黑色月光下立誓報仇，所有傷害過她一家的惡人，都要得到惡報！

《黑色月光》 片尾曲《黯月》 由戴祖儀主唱，江暉作曲、編曲、監製，丁悅填詞。