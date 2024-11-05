專訪｜《出租大叔》編審陳雅莉：中年人需要一個擁抱

ViuTV劇集《出租大叔》講一班「中佬」面對中年危機的故事，當中有笑有淚亦有抵死對白，寫五個中佬加一個女人的故事，而編審陳雅莉Emily表示《出租大叔》想講的訊息是陪伴，她說：「人到中年一定會遇到好多問題、會唔開心，我哋知道呢啲問題可能有得解決或無法解決，亦知道下一步係點做，但係咪代表我哋就唔需要人去溫暖我哋？或者去愛我哋？就算你識解決也好,但你仍然係值得需要有一個擁抱。」

《出租大叔》每集都有一個單元，每集都有一個笑中帶淚的故事。（《出租大叔》劇照）

身光頸靚但冇錢嘅中佬

《出租大叔》原先叫《出租萬事屋》，由監製命題給女編審陳雅莉主理，她說：「當時慨念係有個中年男人，鍾意戴金撈，著到身光頸靚，但係袋入面又無乜錢，呢種好典型嘅香港中年男人，萬一佢失業點算呢?跟住就開始呢個命題，監製本身都係一個單身中佬，佢話佢哋成班阿叔朋友好鍾意去佢屋企，跟住剩係打邊爐，佢話想做一個關於中佬嘅故事，啱啱又做完《野人老師》，我哋之後就開始創作《出租大叔》。」

編審陳雅莉作品除了《出租大叔》《野人老師》，亦是電影《馬達・蓮娜》導演兼編劇。

大叔互窒對白由演員錦上添花

有留意《出租大叔》，必定會留意到，大叔之間那些有點壞但令人會心微笑的對白，原來編審陳雅莉留了不少空間給幾位大叔發揮，她說：「我雖然係中年少女，但唔係大叔，男人之間傾計好衰嗰啲，我話就靠你地喺現場搓啲嘢出嚟，咁佢地話正喎，佢地就可以喺呢個劇本有好多化學作用，我自己本身都寫唔出嘅好衰嘅嘢，譬如有一場戲，佢哋串阿雞追唔到何嘉莉，再用喃嘸方式超渡佢，因為佢哋真係friend所以先度到出嚟。」

《出租大叔》第11集，有場戲強尼，阿雞、陳子豐等大講波經，這場戲需要強尼、子豐，這些真球迷俾料先寫得傳神。（《出租大叔》電視截圖）

另一場戲編審覺得難寫的是，是一班男人講「波經」她說：「最難寫係足球，對於呢方面完全唔認識，到11集觀眾話我哋神預言，話曼聯有個人炒咗（領隊坦克），其實我係完全唔識，因為唔識所以我就好用力去問咗人哋，有一場戲好長，用足球嚟形容佢哋關係，但佢哋讀出嚟個效果冇咁好，跟住佢哋話大叔都會有執念，好似係陳子豐，佢話我只係鍾意呢隊，所以戲入面我唔可以演敵隊球迷，呢啲幾好笑，後尾先知原來每個大叔都有自己鍾意嘅球隊，對於我係女仔嚟講，係比較難寫。」

陸奧詩人角色最難寫

《出租大叔》有六個主要人物，每一個性格不同，陳雅莉表示最難設計的是陸駿光飾演的陸奧，她說：「最困難係陸奧雷呢個角色，佢係一個好寂寞、無乜人明白佢嗰種文人，但我哋又唔係好文人個種，究竟佢啲諗啲乜呢？角色上佢要寫詩，仲要係大文豪嗰隻，我真係墨水有限，我寫極都寫唔出，揾埋AI幫手，但都係寫得好差，最後就真係搵咗一個詩人朋友，揾佢幫我完成呢個角色。」

陸駿光在劇中飾演大文豪陸奧雷，原來是編審陳雅莉覺得最難設計的角色。（《出租大叔》劇照）

澳門、香港取景有地域差

作為編劇想像要天馬行空，但到最後都要劇組拍得出來才成功，所以要在創作時顧及可行性，尤其在資源有限的情況下，編審陳雅莉作為澳門影視創作人，當然明白到『慳錢』的重要性，她說：「監製同我講宿舍同爺爺家因為係主景，會落重本整靚佢，咁你就多啲戲嗰度啦，不過地域差都會有一啲笑位出咗嚟，如果budget唔夠，我就諗寫多啲戲喺公園，因為澳門喺公園、海邊拍戲唔使錢，跟住製片就會拎住份劇本埋嚟問：『Emily，呢場戲真係要海邊拍？』海邊靚㗎嘛，『馬路邊拍得嗎？』我話馬路唔啱feel喎，跟住我先知原來香𠿬公園、海邊拍戲係要錢嘅，我以為幫咗佢哋慳錢，其實唔係，我知道之後，就盡量改到就改。」

編審陳雅莉澳門出身，她以為香港在海邊，公園拍攝，好像澳門一樣不用花錢，但原來香港是需要借用場地費用。（《出租大叔》電視截圖）

編審陳雅莉除了創作劇本之外，亦有參與casting，，她說：「監製佢哋好尊重劇本，創作嗰陣冇想像係咩人去演，寫完之後監製、導演開始見啲大叔，我都喺到嘅，我就負責講哂大叔成個人物俾佢地聽，我記得強尼、陸駿光都係要試戲。」

編審陳雅莉指強尼角色是經過面試，而她大讚阿Gao雖然是新人，但演得到位亦非常勤力。（《出租大叔》劇照）

阿Gao角色難演

阿Gao係女團COLLAR成員，今次首度擔任劇集女主角，戲份多角色亦複雜，編審陳雅莉大讚她勤力，她說：「一開始設計阿Gao呢個角色，其實佢係難演，因為呢個角色背後有好多故事，亦有幾場戲佢需要情感爆發要喊，我哋其實真係攞住嗰幾場戲去cast，我哋唔會去就佢，雖然佢係新人，但佢演到嗰種感覺，佢角色開頭要板起個面，呢個都係佢自己設計，佢好認真對自己嘅角色，圍讀嘅時候佢係會做筆記，之後會問我『我咁樣理解啱唔啱？』 」