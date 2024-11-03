何太曾發誓唔將課金捐去無國界醫生　最新進展又反轉望粉絲原諒

5個月前何氏夫婦因被《東張西望》連日追訪而成功引起話題，隨後二人便經常開直播稱自己為網紅，何太表示喜歡每天開直播與「粉絲寶寶」聊天。因為二人已經去到「神憎鬼厭」的級別，所以在那裡開直播都會被人投訴，繼而趕他們離開，所以之後的直播，何太就固定在一地方開直播。

何氏夫婦已經去到「神憎鬼厭」的級別，所以在那裡開直播都會被人投訴，繼而趕他們離開」。(直播截圖)

何太的影片頻道早前更開啟了「營利模式」，當時何太曾經於直播中表示會把「課金」都捐出去，她曾問「粉絲寶寶」喜不喜歡她把所有課金都捐到「無國界醫生」。但翌日就「反口覆舌」表示不會把錢捐到「無國界醫生」：「我依家唔捐！我留嚟改善自己嘅生活，我留嚟買靚衫，我留嚟食飯，真係啊！唔得啊？」當時「無國界醫生」亦立即發表沒有授權讓何太在直播中為他們籌款。

何太的影片頻道早前更開啟了「營利模式」。（直播圖片）

當時何太曾經於直播中表示會把「課金」都捐出去，她曾問「粉絲寶寶」喜不喜歡她把所有課金都捐到「無國界醫生」。(直播截圖)

日前有網民截取到何太在她的社群中發文稱自己並非「唔捐錢」，她表示自己只是不懂得用電腦而未把收到的課金捐出去：「各位粉絲寶寶早晨，我大號第一天的課金約二千元，扣了平台三成手續費，大約港幣一千四百元，那天的直播真心是想捐款。因為我不懂得將銀行户口連結自己帳戶，所以請大家給一點時間我，我下次找到電腦舖幫我處理連結戶口問題，我會將這筆錢遵守承諾，捐去無國界醫生，我並非騙取粉絲善心，我只是不懂電腦怎樣過數，希望大家諒解，捐了之後我會把單放在社群展示。在此通知。」

何太聲稱自己冇話唔捐錢。(網上圖片)

隨後何太又連續發了幾條貼文，她表示：「我己經發咗誓唔會再捐什麼錢俾無國界，因為他已經傷害咗我。」立即引起網民的不滿，叫何太：「唔好諗住就咁算數，一定追究到你兩隻到天涯海角」，其實何太還有在另一帳戶發文表示要請假，所以已經連續兩天沒有開直播：「各位粉絲寶寶早晨，從今日開始放假，請寶寶們允許我的請假，好好休息，整裝待發，謝謝。」最多網民留言的是表示歡喜及終於清靜了這些句子。

何太又連續發了幾條貼文。(網上圖片)