專訪｜廖慧儀演楊茜堯年輕版壓力大搵高人指教：無畀人鬧已經好好

現年28歲的廖慧儀（Jessica），參選2020年香港小姐入行，原本星途一片光明，可惜剛踏入娛樂圈就捲入前度輕生事件，令她飽受爭議象直插谷底，未入行先挫星途。經過這幾年積極洗底，廖慧儀已再獲無綫重用，事業重現曙光，除了安排她主持多個旅遊飲食節目外，最近還轉戰拍劇，在台慶劇《黑色月光》中飾演「年輕版楊茜堯」，劇中表現獲得觀眾留意。首次正式拍劇便飾演視后年輕版，還要擔起如此重戲份，廖慧儀日前接受《香港01》專訪時，直言真的很大壓力，幸獲高人指教。此外，她還分享了試鏡過程，得到這個角色絕對是要過五關斬六將。



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廖慧儀好開心被選中演楊茜堯的年輕版。（黃浩宏）

演楊茜堯年輕版爭崩頭 要求落妝試鏡

廖慧儀表示演年輕版楊茜堯的確是很大壓力，但很開心可以演到，因為這個角色得來不易，據她所知當時有勁多人去試鏡，足足試了三個月，開頭她都沒有收到通知，以為自己沒份，至最後一個星期，劇組打給她叫她去試鏡，原本在台灣拍攝綜藝節目的她，不想錯過機會，故特意改機票提早一日機票回港試鏡，「因為我真係好想拍劇！」

回想試鏡過程，廖慧儀憶述要演繹劇中兩個場口，一場是與家姐在屋企切蛋糕，另一場就是在父母墳前拜祭鞠躬的戲份，對演戲零經驗的她來說直言「好難」，「但真係好神奇，我試鏡嘅時候真係諗起我家姐和爸爸，同埋好彩自己冇緊張。好記得我當時有化少少妝去，但後來要求我抹走，抹到底妝和眼線都冇曬就話『差唔多了，開始』。我覺得呢件事好赤裸，第一次唔化妝上鏡。」廖慧儀自言起初都想著自己是「陪跑」，沒想到最後被選中，她沒有問監製鍾澍佳選她的原因，可能她素顏的樣子符合角色年紀。

廖慧儀表示有很多人去面試年輕版楊茜堯一角。（《黑色月光》電視截圖）

廖慧儀透露面試時要素顏示人。（《黑色月光》電視截圖）

初次拍劇缺乏信心 找高人請教

首次正式拍劇便要擔起這麼重戲份的角色，廖慧儀當然非常重視，她說當時即相約一眾年輕版演員回公司傾劇本，互相給予對方意見，「同埋最重要嗰時請咗個高人指教，佢係好出名嘅戲劇老師袁綺雯，除咗幫我分析故事和角色性格外，仲逐集、逐句對白同我分析。」

廖慧儀知道今次角色戲份重，特意找來戲劇老師袁綺雯（二排左2）請教。（IG@yuenyem）

雖然有高人指教，但始終新人、零實戰經驗，廖慧儀笑指起初攞起劇本都「未識驚」，直至去到現場、見到鍾澍佳強勁的氣場就開始害怕了：「嘩！大製作！我好驚自己做得唔好，同埋拍緊嘅時候又冇人同我講我拍成點，係咪唔得呢？我係好冇信心，嗰時就諗：『如果我收工之前冇畀人鬧就已經好好了。』覺得已經滿意自己表現，So far我都冇畀人鬧過，可能好似鍾澍佳監製話齋：『妳又唔係演得好好，又唔係演得好差囉！』」

可有趁機向視后楊茜堯取經？廖慧儀表示因為她演對方年輕版，大家在不同時空出現，故未有太多機會同場，但有次在內地拍攝時，她早了到場地，親眼見到對方與馬志威對戲很有火花，即場被視后氣場所震懾，很厲害很專業，「唯一次同場就係我哋喺墳場拜祭父母，我同佢有個年輕同依家交換嘅鏡頭交換，但當時氣氛好凝重，我唔敢打擾佢。」

廖慧儀表示拍攝時有兩次與楊茜堯同場，她還膽粗粗地同楊茜堯講自己演對方年輕版，但就未有合照，因為兩次環境都不是太適合，好怕影響對方拍攝，所以至整拍完劇才成功集郵。（IG@newayyee_yoga）

發高燒拍被迷姦戲

提到劇中「老是常出現」的她被侵犯的戲份，廖慧儀笑指這幕不難拍，因當日她發燒到迷迷糊糊，而且裡面都穿著衣服和褲子，非常安全。她最擔心是把病菌傳染給林俊其，但又不能改期，因為所有都安排好，「所以我提醒佢講一定要食藥先好拍。」廖慧儀又大爆看回放時，拍檔被導演取笑「呢個男仔應該冇乜拍拖嘅經驗」，因為樣子演得不夠「色色」和猥瑣，叫他「猴擒」一點，「拍嘅時候我都好老實同佢講：『你放啲得架啦，導演叫你再猴擒啲呀。』」

廖慧儀表示拍親熱戲，男演員其實是比女演員尷尬，因會擔心碰到女生身體，令對方不舒服。（《黑色月光》電視截圖）

廖慧儀拍這場戲時，原來正發高燒。（《黑色月光》電視截圖）

拍劇拍上癮 接受批評

處女作成功獲得網民注意，尤其令內地網民開始認識她，廖慧儀直言真的很大轉變，之前拍內地飲食節目時，她與梁超怡拍片分享到社交平台，內地網民都不知道她是誰，但大家現在知道她在《黑色月光》演楊茜堯年輕版，「不過有啲網民話我唔似茜堯，我都唔開心架。」廖慧儀又言：「以前啲前輩話拍戲會上癮，我依家拍過就明了。《黑色月光》開放咗我另一個世界，原來拍劇係好有挑戰性和上癮。」

有讚當然也會有彈，廖慧儀直言面對負評和攻擊是每一個藝人都要學的課題，她認自己是犯賤的，喜歡別人的批評，例如現在拍劇、拍節目，監製、導演、幕後工作人員甚至同事的批評，她會記住，然後找出自己不足之處從而改善；別人讚的，她反而覺得會係客套說話。

廖慧儀表示拍完《黑色月光》後，對拍劇上了癮。（黃浩宏）

此外，廖慧儀頻頻在節目中大騷性感，她笑說拍美食節目騷泳裝這件事不是她跟開，但她覺得拍出來很好看，身邊女性朋友也是這樣說，但如果寫真集就不考慮了。問到拍劇的話介不介意性感演出？廖慧儀表示拍劇方面反而收斂一點，「雖然我鍾意去沙灘曬太陽，但拍嘢有時著下比堅尼可以，但唔鍾意成日著囉，我唔想成日畫面都係我著比堅尼，我自己都睇到厭，而且做戲有好多角色，可以有好多可能性，唔想被定型。如果劇情，角色需要，我唔抗拒，但純賣弄性感就不想。」

廖慧儀之前在節目中這幕曬泳裝，非常震撼。（節目截圖）

廖慧儀非常喜歡到沙灘曬太陽，但身材fit爆的她沒興趣拍寫真。（IG@newayyee_yoga）