梅啟明老婆JOEY指責酗酒虐兒　警告未離婚重婚屬刑事罪

已故藝人梅艷芳的胞兄梅啟明，近年不時登上娛樂版，早前因工傷官司敗訴後欠訟費未付，遭前僱主入稟申請破產。他又高調宣布將跟泰籍女友結婚，引起馬來西亞老婆Joey不滿，「溫馨提示」重婚屬刑事罪最高要入獄7年。



梅艷芳2003年死後，其兄梅啟明經常成新聞，他早前自爆婚訊，宣布與泰籍女友查頌美（May May）再婚。（葉志明攝）

已故天后梅艷芳的72歲胞兄梅啟明早前自爆婚訊，宣布與泰籍女友查頌美（May May）再婚。（葉志明攝）

梅啟明去年3月在餐廳工作期間，左腳突然失重心倒地，入稟要求餐廳支付其工傷及拖欠他的工資，敗訴後欠訟費未付，遭前僱主入稟高院，要求頒令梅破產。日前梅啟明大搖大擺與富貴打扮泰籍女友查頌美（May May）見記者，高調宣布二人將結婚。

與梅啟明育有15歲兒子Richard的正印梅太Joey踢爆並未辦離婚，踢爆媒梅啟明大話連篇，日前她接受傳媒訪問，稱梅啟明處心積累遺棄兩母子，大數歷年離譜事跡。Joey指自己本是梅艷芳歌迷，追星遇上梅啟明被熱烈追求，二人在2012年先後於大馬及香港宣誓結婚。

Joey否認已離婚。（資料圖片）

梅啟明第二任太太Joey踢爆媒梅啟明大話連篇。（VCG）

結婚12年以來Joey指丈夫不時酗酒「發酒癲」，早在兒子5歲時已見識梅啟明酒後踢門大叫，梅媽更幫口護短，2012年元旦梅啟明更涉虐兒推囝囝落地。梅啟明與may may見記者後，Joey指多次聯絡梅啟明不得要領，透過傳媒警告重婚屬刑事大罪，最高要監禁7年，大馬報章連日亦有報導事件，勸對方切勿以身試法。

Joey發長文內容如下。（資料照片）

Joey更詳述自己的觀點和看法。（資料照片）